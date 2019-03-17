Победа Зидана, беспроигрышная серия «Монако» и курьёз «Манчестер Сити»: обзор главных событий европейского футбола

Зинедин Зидан привёл «Реал» к победе над «Сельтой» в первом матче после возвращения в клуб. «Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Суонси» в четвертьфинале Кубка Англии благодаря голу из офсайда. «Монако» Александра Головина продлил беспроигрышную серию в чемпионате Франции до семи матчей. В Сассуоло в третий раз за сезон были зафиксированы восемь голов в одной игре. RT рассказывает о главных событиях пятницы и субботы в европейском футболе.

Победное возвращение Зидана

Болельщики «Реала» наконец-то могут испытать облегчение. Зинедин Зидан в своём первом матче после возвращения на пост главного тренера вернул команду на победные рельсы. Мадридцы у себя дома обыграли «Сельту» со счётом 2:0.

Зидан не стал изобретать велосипед и в своём 150-м матче во главе «Реала» сделал ставку на тех же игроков, что и в пору ежегодных триумфов в Лиге чемпионов. В ворота вернулся Кейлор Навас, в обороне вышел Марсело, а в стартовом составе впервые с октября 2018 года оказался Иско. В пару с ним встал Гарет Бэйл, которому Зидан раньше неохотно уделял игровое время.

Эта четвёрка постояла за старого нового тренера — Навасу удалось отыграть на ноль, а Иско и Бэйл отметились забитыми мячами. Интересно, что предыдущий матч Зидана на «Сантьяго Бернабеу» тоже проходил с «Сельтой» и развивался по такому же сценарию, только мячей было забито в три раза больше. Интересно, что и тогда, и сейчас Криштиану Роналду за «Реал» не играл.

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Победа над «Сельтой» не только вернула поклонникам мадридцев веру в лучшее будущее, но и поправила турнирное положение команды. В тот же день вылетевший из Лиги чемпионов «Атлетико» уступил «Атлетику» и подпустил к себе «Реал» в турнирной таблице Примеры на расстояние в два очка. У подопечных Зидана есть шанс если не догнать «Барселону», то хотя бы стать её ближайшим преследователем по итогам сезона.

Извинения за выход в полуфинал

«Манчестер Сити» вышел в полуфинал Кубка мира по итогам драматичного матча с «Суонси» на его территории. Валлийцы всеми силами старались выбить лидера Премьер-лиги. К 29-й минуте они вели со счётом 2:0 — сначала Мэтт Граймз реализовал пенальти в ворота Эдерсона, а затем комбинацию из десяти пасов завершил Берсант Целина — игрок, который недавно насмешил любителей футбола неуклюжим исполнением пенальти.

Но подопечным Хосепа Гвардиолы удалось спастись в течение 20 минут до финального свистка. Один гол отыграл Бернарду Силва, после чего пенальти реализовал ассистировавший ему Серхио Агуэро, хотя в итоге этот мяч был записан как автогол вратаря. Матч вполне мог бы закончиться ничьей, но на 88-й минуте Силва отдал пас Агуэро в офсайд, после чего аргентинец вывел «Сити» вперёд.

Арбитр не заметил нарушения правил и засчитал гол. Возможности проверить эпизод у него не было. Хотя в Кубке Англии разрешено пользоваться видеоповторами, на стадионе «Суонси» система VAR не установлена, так как её могут иметь только команды АПЛ. Эта несправедливая ситуация позволила «Манчестер Сити» продолжить поход за трофеем, хотя в команде такому развитию событий рады не были. Гвардиола даже извинился за то, что именно так его клуб одержал победу.

Вылет «Юнайтед»

Если в Лиге чемпионов «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне ещё могут встретиться, то в Кубке Англии уже нет. Подопечные Уле-Гуннара Сульшера не смогли обыграть «Вулверхэмптон» в четвертьфинале турнира.

Вплоть до 70-й минуты счёт в матче оставался нулевым. Исправить это обстоятельство удалось Раулю Хименесу, играющему в «Вулверхэмптоне» на правах аренды. Спустя шесть минут хозяева уже вели со счётом 2:0, и у «Манчестер Юнайтед» оставалось совсем мало времени, чтобы отыграться. Маркус Рашфорд на пятой добавленной минуте отыграл один мяч, но большего манкунианцы добиться не смогли. Подопечные Сульшера потерпели второе поражение подряд и закончили выступление в Кубке Англии.

Беспроигрышная серия «Монако»

Всю первую половину сезона «Монако», за который выступает российский футболист Александр Головин, разочаровывал своих болельщиков. Некогда один из лучших клубов Франции терпел одно поражение за другим и не выходил из зоны вылета Лиги 1. Теперь же у монегасков всё под контролем. После пятничного матча с «Лиллем» их беспроигрышная серия насчитывает семь матчей, и понижение в классе уже едва ли грозит команде.

Непосредственно перед встречей у поклонников «Монако» был повод для беспокойства: из-за дискомфорта в бедре на поле не смог выйти Сеск Фабрегас. Но подопечные Леонарду Жардима справились и без опытного полузащитника. Почти весь матч команды довольствовались нулевым счётом, пока на 90-й минуте неудачная скидка Жозе Фонте не привела к голу Винисиуса Мораиса. Головин за этим голом наблюдал уже со скамейки запасных. «Монако» одержал седьмую победу за сезон и оторвался от подвала турнирной таблицы на девять очков.

Триллер в Сассуоло

За самыми зрелищными футбольными матчами нужно ездить не в Лондон или Мадрид, а в итальянский Сассуоло. Третий раз за сезон здесь состоялась игра, в которой были забиты восемь мячей. В этот раз голевое пиршество пришлось на встречу с «Сампдорией».

По итогам первого тайма гости вели со счётом 3:1. После перерыва на каждый их следующий гол хозяевам удавалось отвечать точным ударом, но разницу в два мяча футболисты «Сассуоло» так и не ликвидировали, проиграв со счётом 3:5. Интересно, что никому в этом матче не удалось оформить хотя бы дубль.

«Сампдории» эта яркая победа позволила приблизиться на расстояние в два очка к зоне еврокубков. Впрочем, 28-й тур чемпионата Италии только начался, и генуэзцы ещё могут вернуться в середину турнирной таблицы.

Неудержимый Вегорст

Нидерландский нападающий Ваут Вегорст надолго запомнит встречу своего «Вольфсбурга» с «Фортуной» в чемпионате Германии. Практически двухметровый форвард показал, что не только Криштиану Роналду и Лионель Месси умеют в одиночку решать судьбу матча. Вегорст оформил хет-трик и сделал две результативные передачи, приняв участие во всех пяти голах своей команды. Усилий голландца хватило для победы «Вольфсбурга» — его одноклубники пропустили только два раза.

Свой феноменальный матч Вегорст провёл в необычной экипировке. «Вольфсбург» хотел выразить поддержку ЛГБТ-сообществу и раскрасить номера на спине в цвета радуги, но в Бундеслиге ответили отказом на такую инициативу. Тогда главный спонсор команды Volkswagen согласился временно убрать свой логотип, чтобы его заменил радужный круг с надписью «Разнообразие».