«Талантливые игроки приходят с улицы»: экс-вратарь Плетикоса о развитии хорватского футбола и ЧМ-2018

У сборной Хорватии по футболу нет домашнего стадиона, однако её успехи способствуют развитию этого вида спорта в стране. Такое мнение в интервью RT выразил бывший вратарь «Спартака» Стипе Плетикоса. По его словам, талантливые игроки в Хорватии начинают свой путь с уличного футбола, поскольку спортивные академии не получают достаточного финансирования. Кроме того, экс-голкипер поделился своими эмоциями от чемпионата мира 2018 года, а также предположил, кто станет победителем Лиги чемпионов.

«В матче 1/8 финала оба соперника были как боксёры после 12 раундов»

— Матч за титул чемпионов мира 2018 года стал для вас лучшим финалом из всех, которые вы видели?

— Определённо один из лучших благодаря эмоциям, которые я испытывал на протяжении всей встречи. После неё я пришёл в раздевалку нашей команды и увидел, насколько были разочарованы футболисты. Они продемонстрировали лучшую игру за весь турнир, но не сумели победить, потому что попали в ловушку соперника. Мы пытались блокировать французских игроков, но они быстро находили выход. Хорватия — очень эмоциональная команда, именно поэтому нас и любят. Но, возможно, в данном случае стоило уделить больше внимания тактике, а не поддаваться чувствам.

— Могли ли вы предположить, что Хорватия окажется в финале?

— Конечно нет. Квалификационные матчи прошли не столь гладко. Перед началом чемпионата мира все говорили, что самое главное для нас — выиграть первую встречу. Мы это сделали, и настроение поменялось. Футболисты стали ближе друг к другу. На больших турнирах выступают 23 человека, и ещё около 25 входят в команду. Необходимо создать очень хорошую атмосферу, потому что сборная много путешествует, порой не хватает времени на сон. Например, Ведран Чорлука, хоть и не всегда выходил на поле, оказывал всем большую поддержку. Всё это и привело нас в финал.

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— Можно ли говорить, что Франция стала чемпионом мира благодаря индивидуальным действиям отдельных игроков?

— Мне кажется, в настоящее время в любой сборной не так много качественных футболистов, как это было раньше, поэтому на ситуацию влияют детали. Например, на последних минутах матча 1/8 финала Каспер Шмейхель отбил 11-метровый в исполнении Луки Модрича, и игра перешла в серию пенальти. Во второй раз полузащитник забил гол, но, если бы этого не произошло, он мог бы стать автором самой большой трагедии в истории чемпионатов мира. Но вместо этого он был по праву признан лучшим.

— Подопечные Златко Далича начали турнир с победы над Нигерией, а затем одержали верх над Аргентиной...

— Это как раз то, что можно назвать удачей. Игра была равной, и мы забили свой первый мяч на 53-й минуте. Вратарь совершил небольшую ошибку, которой воспользовался Анте Ребич. Это те самые детали в современном футболе, которые всё меняют. И именно тогда я впервые подумал, что мы способны на нечто большее.

— Как вы оцениваете игру Даниела Субашича?

— Он выступил блестяще, несмотря на травмы. Три раза отбил пенальти в матче с Данией, один — в очень напряжённой и эмоциональной встрече с Россией. Ещё был менее заметный эпизод с ударом Гарри Кейна в полуфинале. Но именно этот сейв привёл нас в финал, где ему просто не хватило удачи.

— Что вы чувствовали, когда в 1/4 финала Марио Фернандес забил второй мяч за сборную России и игра перешла в серию пенальти?

— Я был практически уверен, что мы её выиграем. На тот момент Субашич уже отразил три 11-метровых. Я понимаю, насколько уверенно он себя чувствовал. В такие минуты вратарь становится самым важным футболистом в национальной команде. Но оба соперника были как два боксёра после 12 раундов. Они едва стоят на своих ногах, и может произойти всё что угодно. Кроме того, матч проходил в Сочи, где очень влажно, а у нас исход второго матча подряд решался в дополнительное время.

— Вы принимали участие в памятном для многих россиян отборочном матче Евро-2008 на «Уэмбли». Подбадривали ли вы игроков сборной перед полуфинальной встречей с Англией?

— В обоих случаях мне казалось, что англичане были напуганы, хотя им это несвойственно. В 2007 году утром в день матча мы пошли за покупками и ощущали себя очень расслабленно и уверенно. А затем вышли на поле против Стивена Джерарда, Фрэнка Лэмпарда, Дэвида Бэкхема, и это было прекрасное чувство. Когда в 1/2 финала Англия повела 1:0, я видел, что они возвращаются, вместо того чтобы надавить на нас ещё больше, забить второй и третий мячи. Думаю, они боялись не пройти дальше. Но мы обладали достаточным опытом, чтобы понять, что происходит. Игроки просто забирали мяч и реализовывали моменты. Именно это нам и помогло.

— Чего не хватило Хорватии в финале? Не сказалась ли элементарная усталость?

— Я остался доволен тем, как они выглядели в этом матче. На все крупные турниры последних лет команда попадала благодаря эмоциональной привязанности к своей стране и народу. В 1998-м, когда я был молодым игроком, третье место на чемпионате мира придало нам ещё больше страсти по отношению к футболу и сборной. Так же на нынешнее поколение спортсменов подействует прошлогодний успех. Но и с физической точки зрения подопечные Далича выглядели достойно.

— Стал ли пенальти на 38-й минуте решающим эпизодом встречи с Францией?

— На тот момент мне казалось, что нарушения не было. Но когда я пересмотрел момент, то вспомнил матч «Реал» — «Ювентус» в Лиге чемпионов. Я действительно верю в систему видеопомощи арбитрам (VAR), это одна из лучших вещей с точки зрения спорных эпизодов. Но каждый из нас может объяснить произошедшее сотней разных способов. И никто точно не скажет, как всё было на самом деле.

«Ты не можешь привнести никакие изменения без вмешательства извне»

— В самой Хорватии дела с футболом обстоят не самым лучшим образом. Как команда, у которой нет даже национального стадиона, сумела добиться такого успеха?

— Дети всё ещё играют в уличный футбол. Разумеется, в меньшей степени, нежели раньше, но они играют. В моём родном Сплите есть «Хайдук» и около 20 школ, где сотни ребят тренируются, а затем выступают в городской лиге. Именно с улицы приходят талантливые футболисты. Разумеется, речь идёт не только об этом виде спорта. Ещё есть баскетбол, теннис, возможность плавать в море. А такие успехи, как в 1998 и 2018 годах, вдохновляют на дальнейшее развитие.

Кроме того, сейчас появилось много хороших молодых тренеров, например Нико Ковач, Иван Юрич, Славен Билич. Они умеют выстраивать отношения с игроками. Да, у нас нет своего стадиона, хотя Хорватский футбольный союз получает достаточно денег из разных источников, в том числе после финала чемпионата мира. И мы надеемся, что в скором времени своё поле будет у каждой команды Премьер-лиги. Но я бы хотел, чтобы увеличилось финансирование спортивных академий. Только тогда у нас будет прогресс.

— Действительно ли все эти деньги используются по назначению?

— К сожалению, в Хорватии ты не можешь привнести никакие изменения без вмешательства извне. Внутри федерации по крайней мере 17 человек напрямую связаны с политикой. И все эти люди пришли не из футбола. Разумеется, бывшим игрокам, таким как я, проще разглядеть имеющиеся проблемы. Но мы не находимся внутри системы, потому что у нас нет личного интереса.

— После московского «Спартака» вы перешли в «Тоттенхэм Хотспур». Что вас больше всего разочаровало в Англии?

— Я сыграл там слишком мало. Мне удалось провести всего один матч в Кубке английской лиги с нашим заклятым соперником — «Арсеналом», где мы уступили со счётом 1:4. Тем не менее мне нравилось находиться там. У нас подобралась фантастическая компания. Четыре хорватских футболиста: я, Чорлука, Модрич и Нико Кранчар. А также другие ребята: Питер Крауч, Дэвид Бентли, Джонатан Вудгейт. На протяжении карьеры я всегда был первым номером в Хорватии, в России. В тот год у меня это не получилось, но всё равно я был счастлив.

Мне кажется, Англия — единственная страна, в которой тренеру не нужно лишний раз мотивировать команду. Их менталитет таков, что на протяжении всего матча они отдаются на 100%, а все свои проблемы оставляют за пределами поля.

— Вы до сих пор следите за успехами «шпор»? Есть ли у них шансы стать чемпионами страны?

— Да, конечно, я по-прежнему болею за них, поддерживаю связь с руководством. Но мне сложно судить, что сейчас с ними происходит. Мне кажется, это первый клуб в истории лиги, который не потратил ни одного фунта в трансферное окно. Разумеется, они подписали новые контракты с Кейном, Деле Алли. Это хорошая политика. Маурисио Почеттино — прекрасный тренер. Он полностью перестраивает команду, каждый год улучшает тактику и связи между футболистами. Думаю, через несколько лет нынешняя молодёжь получит достаточно опыта, чтобы сделать что-то большее.

— Кто станет триумфатором Лиги чемпионов в нынешнем сезоне?

— Я бы поставил на «Манчестер Сити».