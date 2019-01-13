«Хачанов может претендовать на звание фаворита»: Чесноков о турнирном раскладе и перспективах россиян на Australian Open

Россияне должны дойти как минимум до четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису. Такое мнение в интервью RT высказал известный тренер Андрей Чесноков. Он полагает, что сложнее всего в Мельбурне придётся Дарье Касаткиной, которой может не хватить уверенности после двух поражений на старте сезона. При этом на Марии Шараповой будет лежать меньший груз ответственности, в связи с чем ей будет по силам оказать сопротивление даже действующей чемпионке Каролине Возняцки. Кроме того, эксперт предположил, что Карен Хачанов поборется за главный трофей турнира.

«Чтобы успешно выступить на Australian Open, нужно быть австралийцем»

— Дарья Касаткина начала свой год с двух поражений. Как эти результаты свидетельствуют о перспективах россиянки на Открытом чемпионате Австралии?

— Каждая победа придаёт уверенности, а у Дарьи обе неудачи случились в первых кругах. Разумеется, Australian Open — самый главный показатель. Но до него игроки участвуют в одном-двух турнирах, которые характеризуют их форму. Поэтому эти поражения — плохое начало, которое никак не может положительно сказаться на состоянии любого теннисиста.

— В Австралии Касаткина ни разу не проходила дальше третьего круга. Удастся ли ей это сейчас, учитывая тот факт, что её, скорее всего, ожидает встреча с 18-й сеяной Гарбинье Мугурусой?

— На данный момент для неё любой противник представляет определённую сложность. Так, в первом круге Дарья встретится с Тимей Бачински, которая будет грызть землю, чтобы одолеть соперницу. Это очень опытная теннисистка, которая имеет в своём активе хорошие победы. Если бы не травма, швейцарка смогла бы удержаться в десятке рейтинга WTA. Поэтому если Касаткина будет играть так же, как в Брисбене и Сиднее, у неё будет мало шансов пройти дальше. Для этого ей необходимо вновь почувствовать уверенность, преодолеть себя.

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— На россиянку традиционно возлагаются большие надежды. Окажет ли это на неё дополнительное давление?

— Да, как и то, что она входит в первую десятку рейтинга, ведь своё место в нём нужно заслужить, будь ты десятым или сотым. Дарья феноменально выступала в прошлом сезоне, прыгнула выше головы. А сейчас пришло время доказать, что она способна повторить свой же результат. В качестве примера можно взять ту же Мугурусу. В 2016 году она выиграла Открытый чемпионат Франции, заработала 2000 баллов. А уже в следующем году у испанки совсем ничего не получалось, потому что постоянно приходилось думать о подтверждении очков. Она терпела необязательные поражения, хотя, казалось бы, спортсмен такого уровня должен выглядеть более стабильно. Её отпустило лишь на Уимблдоне, когда она покинула число сильнейших и успокоилась психологически. Но это нормально для тенниса, особенно женского.

— Что касается будущего российского тенниса, можно ли говорить о том, что место Касаткиной в скором времени займёт 17-летняя Анастасия Потапова?

— Да, это молодой перспективный игрок, финалистка Moscow River Cup. Однако мне кажется, что более уверенно она себя чувствует на земляных кортах. Поэтому пока трудно говорить о том, что она покажет в Австралии. Кроме того, Australian Open — специфический турнир, на котором, чтобы успешно выступить, нужно, как говорится, быть австралийцем.

— Стоило ли Марии Шараповой приезжать в Сидней с травмой, из-за которой она была вынуждена сняться с турнира в Китае?

— Если бы речь шла о единичном повреждении, то необходимости рисковать бы не было, но они у неё постоянно. Из-за этого в прошлом году Мария пропустила много соревнований. Некоторым теннисистам это не мешает успешно выступать на протяжении всего сезона. Тот же Рафаэль Надаль по-прежнему второй в рейтинге, несмотря на обилие травм. Но так могут далеко не все. Поэтому каждый случай индивидуален.

— В третьем круге Шарапова может встретиться с действующей победительницей Australian Open Каролиной Возняцки. Каковы шансы россиянки улучшить свой прошлогодний результат на турнире?

— Возняцки ничего выдающегося в последнее время не показывает. Кроме того, ей нужно защищать 2000 рейтинговых очков, что окажет на неё дополнительное давление. Поэтому Мария способна составить достойную конкуренцию датчанке, которая чувствует себя не столь уверенно и находится не в самой лучшей форме.

— Одна из самых непростых сеток досталась Анастасии Павлюченковой. Что россиянка может противопоставить более молодым Александре Саснович, Анетте Контавейт?

— Анастасия — игрок мощи. Она не будет смягчать удары. Иногда абсолютно каждый её удар попадает в корт. А иногда всё летит в аут.

— От чего это зависит?

— От уверенности. На одном из турниров в США у неё совсем ничего не получалось, она уступала даже слабым соперникам. Каждый теннисист — как волна, у которой есть гребень и низ. Никто не может постоянно находиться на пике формы. Но ценность большого спортсмена заключается в том, что даже выступая плохо, он может одержать победу.

— Екатерина Макарова заявлена как в одиночном, так и в парном турнирах. Может, ей стоило сосредоточиться на чём-то одном?

— Екатерина — хороший, стабильный игрок. Она была в десятке мирового рейтинга, доходила до полуфиналов турниров Большого шлема. Её успехи в парном теннисе также ни у кого не вызывают сомнений. То есть она может практически всё. Поэтому я не думаю, что ей необходимо делать выбор в пользу чего-то одного.

— Можно ли рассчитывать на то, что борьба в женской части сетки развернётся между традиционными фаворитками турнира, или болельщикам стоит ждать сенсаций?

— Успешнее всего выступят те, кто будет чувствовать себя наиболее уверенно. Кроме того, иногда всё решает место в сетке соревнований. Порой сильный теннисист подходит к турниру не в самой лучшей форме. Однако победа над более слабым соперником придаёт дополнительные силы, которые будут возрастать с каждым матчем. Например, может «выстрелить» Петра Квитова. Но она игрок, у которого многое зависит от внутреннего состояния. Ещё есть австралийка Эшли Барти, которая также способна одержать победу на Australian Open. Она может всё: и подкрутить, и подрезать, и выйти к сетке.

— Стоит ли надеяться на то, что триумфатор US Open Наоми Осака сможет повторить свой успех и на втором турнире Большого шлема?

— Осака тоже может хорошо сыграть, ведь в прошлом сезоне она почувствовала невероятную уверенность. Каждое её касание мяча приводит к попаданию в корт.

«Федерера образца 2017 и 2018 годов стоит занести в теннисный учебник»

— Карен Хачанов впервые начнёт турнир, находясь на десятой строчке рейтинга. Кроме того, он на позитивной ноте завершил прошлый сезон…

— Однако в этом уже успел проиграть в первом круге, следовательно, об уверенности пока говорить не приходится. Его форма в нынешнем сезоне несравнима с той, что была в прошлом году. Значит, всё нужно начинать сначала. Но первый круг, судя по сетке турнира, он должен преодолеть с наименьшими для себя потерями.

— Место в десятке будет давить на него или, напротив, прибавит веры в собственные силы?

— Сложно сказать. Негативные последствия может иметь поражение от Стэна Вавринки в Дохе. К тому же в теннисе важен и фактор спортивной удачи, благосклонность сетки.

— И всё же, на ваш взгляд, Хачанова можно отнести к числу фаворитов?

— Давайте так: когда пройдёт первый круг, тогда и сделаем первые выводы. Но по раскладам и возможностям он, безусловно, может претендовать на звание одного из фаворитов. Вспомните, какое сопротивление он оказал Надалю на US Open — 2018. Пока безоговорочными претендентами на титул являются Новак Джокович, Надаль и Роджер Федерер.

— При этом швейцарцу также досталась не самая простая сетка. Не кажется ли вам, что с каждым годом ему становится всё сложнее находить мотивацию?

— Нет. Последние два Открытых чемпионата Австралии Федерер провёл на великолепном уровне. Взять хотя бы пятисетовые матчи с Надалем и Кеи Нисикори. Федерера образца 2017 и 2018 годов стоит занести в теннисный учебник.

— Для Даниила Медведева прошлый сезон стал самым успешным в карьере. Сможет ли он продолжить эту тенденцию в нынешнем году?

— Даниил уже успел побывать в финале в Брисбене, так что некая стабильность за ним уже закреплена. Да и проигранный матч Нисикори можно занести себе в актив. Вообще россиянин выбрал правильную тактику при подготовке к Australian Open. Он планировал выступить на двух турнирах, в том числе в Сиднее, где в прошлом году стал триумфатором. Но нужно иметь достаточно сил и по-настоящему крепкую психику, чтобы играть четыре недели подряд. Поэтому он выбрал для себя правильный путь и провёл одну, но качественную, неделю.

— Андрей Рублёв уже во втором круге может встретиться с шестым сеяным Марином Чиличем. За счёт чего он может победить прошлогоднего финалиста?

— Пройденную квалификацию в Сиднее можно считать неплохим началом. Но Андрей, как и многие другие, пока нестабилен. Однако, по моему мнению, он уверен в себе и наконец-то избавился от травм, что позволит ему рассчитывать на успех.

— Учитывая то, что все россияне, за исключением Хачанова, оказались в одной части сетки, кто из отечественных теннисистов сумеет пройти дальше всех?

— К счастью, у нас есть на кого рассчитывать. Хачанов, Медведев — отличные молодые спортсмены и наша главная надежда. Раньше, когда меня спрашивали, чего ждать от ребят, я всегда отвечал, что выход в четвёртый круг уже будет сенсацией. Сейчас же, напротив, расстроюсь от такого результата.

— Энди Маррей заявил, что с большой долей вероятности завершит карьеру после Уимблдона. Станет ли это для него дополнительной мотивацией?

— Честно говоря, я до сих пор не понимаю, как он двигается со своей травмой. Что касается мотивации, то есть отличный пример. Это Роджер Федерер, который, несмотря на все свои победы, на 38-летний возраст, находит силы и причины сражаться дальше и доказывать, что он лучший. Великий игрок, настоящий чемпион, который продолжает получать удовольствие от соревнований.