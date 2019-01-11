Экс первая ракетка мира Маррей планирует завершить карьеру в 2019 году

Экс первая ракетка мира британец Энди Маррей заявил о намерении завершить профессиональную карьеру в этом году из-за травмы бедра.

«Есть вероятность, что Открытый чемпионат Австралии станет последним турниром в моей карьере. Было бы прекрасно завершить выступления на Уимблдоне, но боль всё ещё сильна, не уверен, что смогу отыграть ещё четыре или пять месяцев», — цитирует спортсмена ESPN.

По его словам, он намерен выступить в Австралии, так как может играть на определённом уровне, но уже не на том, который мог бы приносить ему удовольствие. Он также добавил, что задумывался над ещё одной операцией.

«Речь идёт даже не о полноценном возвращении в спорт, а об улучшении повседневной жизни. У меня не получается надеть носки, не почувствовав боль», — сказал Маррей.

Теннисист является трёхкратным победителем турниров Большого шлема: дважды он выигрывал Уимблдон и один раз — Открытый чемпионат США. Он доходил до финалов Отрытого чемпионата Австралии и «Роллан Гаррос», а также дважды становился олимпийским чемпионом в одиночном разряде.

Ранее Медведев обыграл Маррея в 1/8 финала турнира в Брисбене.