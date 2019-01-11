«Чемпион на корте и за его пределами»: британский теннисист Маррей заявил о желании завершить карьеру на Уимблдоне

Британский теннисист Энди Маррей завершит профессиональную карьеру до конца 2019 года. Трёхкратный победитель турниров Большого шлема хотел бы выступить в июле на домашнем Уимблдоне. Однако, по словам спортсмена, из-за сильных болей в бедре он не исключает, что ему придётся уйти после Открытого чемпионата Австралии, который состоится в январе. Маррей — единственный в истории теннисист, которому удалось завоевать золото двух Олимпиад в одиночном разряде.

Легендарный британский теннисист Энди Маррей планирует завершить спортивную карьеру в 2019 году. Об этом он объявил на специальной пресс-конференции за несколько дней до старта первого в сезоне турнира Большого шлема — Открытого чемпионата Австралии.

«Я говорил со своей командой и сказал всем, что не могу продолжать. Мне нужно остановиться, потому что я понятия не имею, когда прекратится боль. Я надеюсь, что смогу дотерпеть до Уимблдона, потому что хотел бы завершить карьеру именно там. Но не уверен, что мне это удастся», — признался Маррей, с трудом сдерживая слёзы.

По его словам, он испробовал все возможные средства, чтобы окончательно оправиться после травмы бедра, но ни одно из них не помогло. Британец отметил, что в состоянии выступать, однако выйти на прежний уровень ему не удаётся и это не может его устраивать.

Маррей надеется завершить карьеру на Уимблдоне, но эта задача может стать для него невыполнимой.

«Не уверен, что смогу играть через боль четыре или пять месяцев. Можно сделать ещё одну операцию на бедре, немного более серьёзную, чем предыдущая. Это позволит мне лучше чувствовать себя в обычной жизни. Я всерьёз обдумываю этот вариант. Некоторые атлеты после таких операций возобновляли карьеру, но никаких гарантий нет. В любом случае я хочу сделать её не ради возвращения в спорт, а для того чтобы нормально жить», — заключил Маррей.

В теннисном мире с горечью встретили новость о скором завершении карьеры прославленного британского теннисиста. Как признался россиянин Карен Хачанов, решение Маррея его расстроило.

«По-настоящему грустно слышать это, Энди. Ты настоящий чемпион и замечательный пример для каждого из нас. Оставайся сильным», — написал Хачанов в Twitter.

Поддержал британца и болгарин Григор Димитров. Он сказал, что до конца жизни будет верным другом Маррея.

«То, что ты сделал для нашего спорта, будет жить вечно. Я надеюсь, что ты сможешь завершить карьеру здоровым и сильным», — сказал Димитров.

Аргентинец Хуан Мартин дель Потро, перенёсший множество травм за свою спортивную карьеру, тоже обратился к Маррею со словами поддержки.

«Могу представить твою боль и печаль. Я надеюсь, что ты сможешь справиться с этим. Ты достоин завершить карьеру на своих условиях, когда бы это ни случилось. Мы любим тебя, Энди, и хотим видеть тебя счастливым и здоровым», — написал дель Потро.

Между тем известный в прошлом американский теннисист Марди Фиш уверен, что Маррей сможет выступить на турнире Большого шлема в Лондоне.

«Энди Маррей, которого я знал, абсолютно точно сыграл бы свой последний матч на Уимблдоне. В истории тенниса было немного людей, обладающих таким же мужеством и упорством. Всегда было честью делить с тобой корт», — отметил Фиш.

Также к британцу обратилась легендарная американская теннисистка Билли Джин Кинг.

«Ты чемпион на корте и за его пределами. Так жаль, что ты не можешь завершить карьеру так, как хочешь. Не забывай смотреть в будущее. Возможно, в будущем ты ещё окажешь огромное влияние на мир. Твой призыв к равенству вдохновит многие поколения. Любви тебе и твоей семье», — говорится в сообщении Кинг.

Проблемы с бедром возникли у Маррея ещё в 2013-м, в день его 26-летия. Это произошло в матче второго раунда с Марселем Гранольерсом. Тогда он вынужден был сняться с турнира серии «Мастерс» в Риме.

В это же время обострились и его проблемы со спиной, из-за которых он сначала пропустил «Ролан Гаррос», а позднее отказался от выступления на US Open. Маррей полагал, что операция станет лучшим выходом из ситуации и поможет ему избавиться от проблемы раз и навсегда.

Хирургическое вмешательство дало свои плоды: британец успешно выступал последующие три с половиной года. Но в 2017 году травма бедра вновь напомнила о себе. Он вынужден был пропустить остаток сезона и начало следующего, но его долгожданное возвращение также прошло неудачно. Энди был не способен выступать на привычном уровне, терпел поражения на ранних стадиях, но тяжелее всего ему далось решение сняться с Уимблдона. Он получил уайлд-кард, но вынужден был отказаться от выступления на кортах Лондона. Как позднее признался Маррей, он чувствовал, что в тот момент не способен проводить длинные, пятисетовые поединки.

К 2019 году Маррей подходил уже без привычного энтузиазма. В ходе подготовки к Открытому чемпионату Австралии он заявился на турнир в Брисбене. После победы над австралийцем Джеймсом Даквортом в первом круге он признался, что не знает, как долго сможет выступать на профессиональном уровне. А уже во втором круге уступил будущему финалисту соревнований — россиянину Даниилу Медведеву.

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Маррей — один из наиболее знаменитых британских спортсменов в истории. За свою 13-летнюю карьеру он трижды побеждал на турнирах Большого шлема и на протяжении 41 недели удерживал первую строчку в рейтинге ATP. Кроме того, Энди является единственным в истории теннисистом, которому удалось завоевать две золотые медали на Олимпийских играх в одиночном разряде — в Лондоне и Рио-де-Жанейро.

Восхождение Маррея на вершину профессионального тенниса началось в 2010-м. С этого года он стал регулярно играть в финалах самых престижных соревнований, а первого серьёзного успеха добился двумя годами позднее. Маррей выиграл Открытый чемпионат США, что позволило ему стать первым британцем — победителем турнира Большого шлема в Открытую эру.

Год спустя он осуществил свою мечту и стал первым с 1936 года британцем, которому удалось поднять над головой главный трофей Уимблдонского турнира. В финальном матче он в трёх сетах расправился с Новаком Джоковичем, а спустя три года столь же уверенно обыграл Милоша Раонича, став двукратным чемпионом турнира.