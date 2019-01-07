Касаткина сохранила десятую строчку в рейтинге WTA

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Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённый рейтинг спортсменок.
Касаткина сохранила десятую строчку в рейтинге WTA
  • Reuters

Об этом сообщается на официальном сайте WTA.

Первое место занимает румынка Симона Халеп с 6641 баллом. На второй строчке расположилась немка Анжелика Кербер (5875), на третьей позиции — датчанка Каролина Возняцки (5436).

На четвёртую позицию поднялась японка Наоми Осака (5270), а на пятую — американка Слоан Стивенс (5023).

Лучшей из россиянок является Дарья Касаткина, которая сохранила за собой десятое место в рейтинге WTA (3415). Следом за ней идёт Мария Шарапова, которая опустилась на одну позицию и теперь занимает 30-ю строчку (1552).

Ранее сообщалось, что россиянин Андрей Рублёв опустился на 16 позиций в обновлённом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

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