Касаткина сохранила десятую строчку в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённый рейтинг спортсменок.

Об этом сообщается на официальном сайте WTA.

Первое место занимает румынка Симона Халеп с 6641 баллом. На второй строчке расположилась немка Анжелика Кербер (5875), на третьей позиции — датчанка Каролина Возняцки (5436).

На четвёртую позицию поднялась японка Наоми Осака (5270), а на пятую — американка Слоан Стивенс (5023).

Лучшей из россиянок является Дарья Касаткина, которая сохранила за собой десятое место в рейтинге WTA (3415). Следом за ней идёт Мария Шарапова, которая опустилась на одну позицию и теперь занимает 30-ю строчку (1552).

Ранее сообщалось, что россиянин Андрей Рублёв опустился на 16 позиций в обновлённом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).