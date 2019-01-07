Российский теннисист Рублёв опустился на 16 позиций в рейтинге ATP

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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённую версию рейтинга спортсменов.
Российский теннисист Рублёв опустился на 16 позиций в рейтинге ATP
  • Reuters

Об этом сообщается на официальном сайте ATP.

Первое место занимает серб Новак Джокович, в активе которого 9135 очков. На второй строчке расположился испанец Рафаэль Надаль (7480), на третьей — швейцарец Роджер Федерер (6420). 

Также в пятёрку сильнейших вошли немец Александр Зверев (6385) и аргентинец Хуан Мартин дель Потро (5300).

Лучшим из россиян является Карен Хачанов, который расположился на 11-м месте (2835). Даниил Медведев занимает 16-ю строчку (2037), а Андрей Рублёв — 84-ю (655). Неделю назад он был на 68-м месте.

Ранее сообщалось, что Медведев потерпел поражение от японца Кея Нисикори в финальном матче турнира ATP в австралийском Брисбене.

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