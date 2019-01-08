«У них будет возможность проявить себя в новых клубах»: Ерёменко, Попов и Петкович покинули московский «Спартак»

«Спартак» объявил о расторжении контрактов сразу с тремя игроками: Романом Ерёменко, Ивелином Поповым и Марко Петковичем. Главный тренер Олег Кононов объяснил решение тем, что футболисты не получают достаточной соревновательной практики в основном составе. Однако, по словам агента Марко Трабукки, финский полузащитник ещё мог проявить себя в московском клубе. С ним согласился экс-нападающий красно-белых Валерий Кечинов.

Московский «Спартак» продолжает свою активную деятельность на трансферном рынке. Однако пока речь идёт не о покупке новых игроков, а о расставании со старыми. Накануне красно-белые объявили о расторжении контракта с хавбеком Александром Самедовым. Уже на следующий день стало известно, что команду покидают сразу три футболиста — полузащитники Роман Ерёменко и Ивелин Попов, а также защитник Марко Петкович.

Главный тренер Олег Кононов объяснил решение тем, что ни один из них не получал достаточного игрового времени.

«На позицию Романа есть более молодые игроки. На данный момент они ему в чём-то, вероятно, уступают, но им необходимо прогрессировать, для того чтобы принести пользу команде. По тем же причинам мы расстаёмся с Ивелином Поповым, игроком достаточно квалифицированным и внёсшим свой вклад в чемпионство. Сегодня трудовой договор с ним, как и с Марко Петковичем, расторгнут по соглашению сторон. Теперь у них будет возможность проявить себя с лучшей стороны в новых клубах. Чего им и желаю», — приводит слова специалиста официальный сайт «Спартака».

Слухи о том, что Ерёменко может покинуть стан красно-белых, появились ещё в декабре, однако его агент Марко Трабукки до последнего момента настаивал, что этого не произойдёт. По его словам, в преддверии первого подготовительного сбора финн не только успешно прошёл медосмотр, но и продемонстрировал среди игроков команды одни из лучших физических показателей.

«Это, безусловно, очень странная история. Понятно, что прекращение трудовых отношений — право клуба, ведь в договоре игрока была предусмотрена подобная возможность. Поэтому москвичи действовали в правовом поле, но время уведомления нас удивило. Решение принято явно не сегодня — зачем тогда просить парня проходить медосмотр?» — рассказал итальянец в интервью «Спорт-Экспрессу».

Ерёменко присоединился к «Спартаку» в августе 2018 года после двухлетней дисквалификации. При этом клуб оставлял за собой право не продлевать контракт с футболистом после «испытательного срока». Однако, по мнению агента, руководство поторопилось с данным решением.

«Я реалист и считаю, что Роман ещё не всё доказал, чтобы получить долгосрочный контракт в «Спартаке», но матчи в Катаре стали бы идеальной возможностью сделать это, учитывая состав участников. Пройди сбор, убеди в играх против «Зенита», «Локомотива» и «Ростова», а потом мы примем решение — я поступил бы именно так», — добавил он.

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Что касается дальнейшей судьбы полузащитника, то Трабукки отметил, что на данный момент у него нет информации о том, к какой команде может присоединиться его клиент.

В свою очередь, Попов, выступавший за «Спартак» с июня 2015 года, заявил, что покидает коллектив по соглашению сторон.

«Мы расстаёмся друзьями, и я сохраню самые прекрасные воспоминания о времени, проведённом в составе красно-белых. «Спартак» навсегда останется в моём сердце. Горжусь, что писал историю великого клуба вместе с вами. Чего стоит только победа в чемпионате России, которую все так долго ждали! Хочу уверить болельщиков, что все эти годы я выкладывался в играх на 120%. Спасибо, что вы это ценили!» — заявил болгарин.

Футболист не стал раскрывать подробностей своего трансфера в новый коллектив, лишь рассказал, что решение будет принято в течение ближайших десяти дней. При этом его бывший партнёр по сборной Болгарии Георгий Пеев выразил уверенность в том, что полузащитник останется в России.

«Для него лучше выступать, чем сидеть на скамейке запасных. Знаю, что уйти из «Спартака» ему было тяжело, но здесь у него мало игровой практики. По моему мнению, Ивелин, скорее всего, выберет вариант с «Динамо», чтобы остаться в Москве, где он очень хорошо освоился. Не надо будет привыкать к новым условиям», — приводит слова экс-полузащитника РИА Новости.

Кроме того, подтвердилась информация о том, что в аренду уйдут полузащитники Джано Ананидзе и Артём Тимофеев. По заявлению директора по развитию «Крыльев Советов» Александра Шикунова, оба игрока продолжат карьеру именно в самарской команде. Однако Кононов отметил, что красно-белые рассчитывают на них в будущем.

«Цель понятна: им нужно получать максимальную игровую практику. Мы же продолжим за ними внимательно наблюдать с надеждой, что они будут прогрессировать», — добавил специалист.

Таким образом, за нынешнее трансферное окно «Спартак» уже лишился шести футболистов. По сообщению российских СМИ, в скором времени к команде может присоединиться 22-летний полузащитник «Ростова» Аяз Гулиев, который, скорее всего, займёт место Самедова и Попова на поле.

По мнению бывшего наставника красно-белых Олега Романцева, не стоит удивляться тому, что команда рассталась с таким количеством игроков.

«Наверное, руководство и тренеры понимают, что их можно заменить. У всех было мало игрового времени, может быть, это была одна из причин их ухода. Я хорошо отношусь к Самедову, Попова лично не знаю, Ананидзе — совсем чуть-чуть. Он провёл за «Спартак» очень немного игр, видимо, это не его команда с точки зрения фарта», — сказал Романцев.

При этом бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов признался, что ожидал большего от трансфера Ерёменко, который при благоприятном раскладе ещё мог быть полезен московскому коллективу.

«Мне казалось, что Роман добавляет схематичности и разумности на поле. Это футболист конструктивного характера. Но мы не знаем всех подробностей расставания. Остальные — Самедов, Попов, Петкович, Ананидзе, Тимофеев — получали мало игровой практики. У Жано постоянные травмы. Таким образом, молодым открывают дорогу в основу, тем более Кононов любит с ними работать», — заключил шестикратный чемпион России.