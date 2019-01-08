СМИ: Гулиев перейдёт в «Спартак» 9 января
- РИА Новости
Об этом со ссылкой на источники, близкие к клубу, сообщает «Спорт-Экспресс».
По информации издания, стороны согласовали условия трансфера, в результате которого южане получат прописанные в контракте отступные в размере € 1 млн.
Зарплата самого Гулиева в «Спартаке» составит €1,2 млн евро.
Предполагается, что 22-летний воспитанник в ближайшее время присоединится к красно-белым на сборе в ОАЭ.
Ранее «Спартак» объявил о достижении соглашения с бразильским «Флуминенсе» по трансферу защитника Айртона Лукаса.