СМИ: Гулиев перейдёт в «Спартак» 9 января

Московский «Спартак» в среду, 9 января, официально объявит о переходе полузащитника «Ростова» Аяза Гулиева.

Об этом со ссылкой на источники, близкие к клубу, сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, стороны согласовали условия трансфера, в результате которого южане получат прописанные в контракте отступные в размере € 1 млн.

Зарплата самого Гулиева в «Спартаке» составит €1,2 млн евро.

Предполагается, что 22-летний воспитанник в ближайшее время присоединится к красно-белым на сборе в ОАЭ.

Ранее «Спартак» объявил о достижении соглашения с бразильским «Флуминенсе» по трансферу защитника Айртона Лукаса.