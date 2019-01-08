Болгарский полузащитник Попов объявил о своём уходе из «Спартака»

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Полузащитник московского «Спартака» Ивелин Попов заявил, что покидает клуб по обоюдному согласию сторон.
Болгарский полузащитник Попов объявил о своём уходе из «Спартака»
  • Reuters

«Мой этап в «Спартаке» завершён. Мы расстались по взаимной договорённости. У меня есть неплохое предложение из Китая. Я не уверен, что решу продолжить свою карьеру в Азии, о болгарских клубах из нижних дивизионов речи вообще не идёт. Моё будущее прояснится в ближайшие 10 дней. Предложения есть. Главное — выбрать лучшее для меня и моей семьи», — цитирует Попова издание Top Sport.

По словам футболиста, он доволен своим пребыванием в России и у него были предложения о продолжении карьеры от нескольких команд Российской премьер-лиги.

Ранее генеральный директор самарских «Крыльев Советов» Виталий Шашков сообщил, когда планируется подписание соглашения с полузащитником Александром Самедовым.

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