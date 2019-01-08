Глушаков пообщался с фанатами «Спартака» перед осмотром в клинике

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Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков перед прохождением медицинского осмотра после выхода команды из отпуска пообщался с немногочисленными болельщиками.
Глушаков пообщался с фанатами «Спартака» перед осмотром в клинике
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Капитан красно-белых перекинулся несколькими словами с фанатами, которые приехали к Клинике спортивной медицины в Лужниках и сфотографировался с ними на память на фоне флага.

При этом отмечается, что Глушаков отказался от общения с представителями СМИ.

Ранее главный тренер футбольного клуба «Енисей» Дмитрий Аленичев заявил, что с удовольствием взял бы в аренду полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова.

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