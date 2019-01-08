Глушаков пообщался с фанатами «Спартака» перед осмотром в клинике
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- РИА Новости
Капитан красно-белых перекинулся несколькими словами с фанатами, которые приехали к Клинике спортивной медицины в Лужниках и сфотографировался с ними на память на фоне флага.
При этом отмечается, что Глушаков отказался от общения с представителями СМИ.
Ранее главный тренер футбольного клуба «Енисей» Дмитрий Аленичев заявил, что с удовольствием взял бы в аренду полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова.