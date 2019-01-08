Стало известно, когда Самедов подпишет контракт с «Крыльями Советов»
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- РИА Новости
«Мы планируем объявить о подписании контракта с Самедовым 14 января после того, как футболист пройдёт медицинский осмотр», — приводит слова Шашкова ТАСС.
Он отметил, что это же касается и других потенциальных новобранцев команды.
5 января 34-летний полузащитник по обоюдному согласию сторон расторг контракт с московским «Спартаком», воспитанником которого он является.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Спартака» Ивелин Попов близок к переходу в московское «Динамо».