Стало известно, когда Самедов подпишет контракт с «Крыльями Советов»

Генеральный директор самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Виталий Шашков сообщил, когда планируется подписать соглашение с полузащитником Александром Самедовым.

«Мы планируем объявить о подписании контракта с Самедовым 14 января после того, как футболист пройдёт медицинский осмотр», — приводит слова Шашкова ТАСС.

Он отметил, что это же касается и других потенциальных новобранцев команды.

5 января 34-летний полузащитник по обоюдному согласию сторон расторг контракт с московским «Спартаком», воспитанником которого он является.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Спартака» Ивелин Попов близок к переходу в московское «Динамо».