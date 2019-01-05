СМИ: Футболист «Спартака» Попов близок к переходу в «Динамо»
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- globallookpress.com
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
По информации издания, игрок уже ведёт переговоры с бело-голубыми. Отмечается, что предложение «Динамо» значительно превосходит возможные условия соглашения с казанским «Рубином» или «Ростовом», которые проявляли интерес к болгарскому хавбеку.
В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Попов отдал одну результативную передачу в 13 матчах.
Ранее сообщалось, что «Спартак» расторг контракт с Самедовым.