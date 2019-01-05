«Спартак» расторг контракт с Самедовым

Московский «Спартак» и полузащитник Александр Самедов расторгли трудовое соглашение по обоюдному решению сторон.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

«ФК «Спартак-Москва» благодарит Александра Самедова за годы, проведённые в нашем клубе, и желает ему успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в тексте.

Хавбек дебютировал за основной состав команды в 2002 году. В 2005-м он покинул клуб, а в 2017-м вернулся к красно-белым. Вместе со «Спартаком» он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Ранее агент Марко Трабукки выразил уверенность, что Роман Ерёменко останется в «Спартаке».