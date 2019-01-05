Агент выразил уверенность, что Ерёменко останется в «Спартаке»

Агент Марко Трабукки, представляющий интересы финского полузащитника московского «Спартака» Романа Ерёменко, выразил уверенность, что его клиент продолжит выступать за команду.

«Уверен, Роман не только останется в «Спартаке», но и в ближайшие годы будет играть ключевую роль в успехах команды», — цитирует Трабукки Sport24.

Он подтвердил, что у игрока существовали варианты с «Ростовом» и другими командами, но хавбек попросил пока не рассматривать предложения.

«Роман отправится на первые сборы со «Спартаком». В СМИ писали, что красно-белые разорвут контракт с игроком? Получается, источники ваших коллег оказались не столь надёжными. Обследование показало, что Роман полностью готов работать. Ерёменко здоров, его ничего не беспокоит», — сказал агент.

До этого в СМИ появилась информация, что на заседании совета директоров красно-белых, прошедшем 18 декабря, было принято решение о расторжении контракта с 31-летним игроком.

Ерёменко провёл за «Спартак» семь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Ерёменко и Попов могут продолжить карьеру в «Ростове».