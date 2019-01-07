Разрыв контракта с Самедовым, возможный уход Паредеса, переезд Фернандеша в «Милан»: трансферные новости и слухи в РПЛ

«Спартак» расторг контракт с Александром Самедовым, а в ближайшее время отпустит Джано Ананидзе в «Витесс». «Зенит» заинтересован в приобретении защитника «Фейеноорда» Джерри Сен-Жюста, а Леандро Паредес намерен отправиться в «Боку Хуниорс». «Краснодар» согласовал переход воспитанника лондонского «Арсенала» Кристоффера Ольсона. Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш может продолжить карьеру в «Милане». RT рассказывает о главных трансферных новостях из клубов РПЛ.

«Зенит»

Клуб из Санкт-Петербурга традиционно активен на трансферном рынке. За последние годы сине-бело-голубые приучили болельщиков, что от них всегда стоит ожидать громких покупок, но сейчас для этого как никогда много предпосылок. Главный тренер команды Сергей Семак уже неоднократно говорил, что для успешного выступления «Зениту» необходимо серьёзно укрепиться. Особенно это стало заметно в последние пару месяцев, за которые коллектив практически растерял всё своё преимущество в РПЛ.

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Уже в первые дни после открытия трансферного окна «Зенит» принялся рассматривать всевозможные варианты пополнения состава. При этом начал он с обороны и полузащиты, а не с нападения, как многие того ожидали. Уже в канун Нового года появилась информация, что петербуржцы заинтересованы в услугах французского хавбека «Лиона» Люки Тузара. Но, судя по сообщению L’Equipe, эти переговоры не увенчались успехом. «Ткачи» отказались рассматривать возможность продажи 21-летнего футболиста.

Как позднее сообщило всё то же издание, «Зенит» продолжил поиски талантов в Лиге 1, обратив своё внимание на полузащитника «Сент-Этьена» Уле Кристиана Сельнеса. 24-летний норвежец пополнил состав команды в 2016-м году и за это время успел стать крепким игроком основы. Он провёл за «зелёных» 46 встреч и практически в пять раз поднял свою трансферную стоимость. Его переход из «Русенборга» был оценён в €1,5 млн, а его будущему работодателю придётся выложить за него как минимум €8 млн (по данным Transfermarkt).

Пока «Зенит» не подтвердил свой интерес к Сельнесу, однако вовсю пытается привлечь в ещё одного новичка. Как сообщает голландский телеканал Rijnmond, им станет Джерри Сен-Жюст из «Фейеноорда». 22-летний защитник всего 13 раз выходил на поле в составе главной команды, но уже успел стать обладателем Кубка и Суперкубка Нидерландов. Отмечается, что сине-бело-голубые готовы отдать за него более €10 млн.

Помимо новых игроков, в клуб начинают возвращаться те, кто некоторое время назад были отданы в аренду. Первым из них стал Иван Новосельцев, который в июле пополнил состав «Анжи». В составе махачкалинцев он провёл 11 встреч и даже отметился одним забитым мячом.

Тем не менее, ходят слухи, что «Зенит» также может расстаться с рядом своих футболистов. Причём иногда инициатива исходит от самих игроков, а не от руководства клуба. Так, один из лидеров полузащиты команды Леандро Паредес признался, что хотел бы вернуться на родину и пополнить состав «Бока Хуниорс». По его словам, на его решение повлияло поражение команды в финале Кубка Либертадорес.

Как сообщает Corrierre dello Sport, в услугах аргентинца также заинтересован лондонский «Челси», который рассматривает его в качестве замены Сеску Фабрегасу. В ближайшее время испанец пополнит состав «Монако», где станет одноклубником Александра Головина.

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес

globallookpress.com

При этом двое его одноклубников могут оказаться в стане заклятого соперника «Боки». Как сообщает Clarin, «Ривер Плейт» намерен приобрести Эмилиано Ригони и Матиаса Краневиттера. Первый из них последний год выступал на правах аренды в «Аталанте», в которой так и не смог стать игроком основного состава, а другой крайне редко появлялся на поле в играх Российской премьер-лиги.

Но судя по всему, «Зенит» не намерен расставаться с представителями аргентинской диаспоры. 7 января стало известно, что лидер РПЛ отверг предложение по трансферу Ригони и намерен досрочно вернуть его из аренды в итальянском клубе.

«Спартак»

Главной из трансферных новостей минувших дней стал уход из клуба Александра Самедова. Руководство команды объявило о расторжении контракта с опытным спортсменом и пожелало ему успехов в будущем. Судя по всему, хавбек недолго останется без работы. Уже на следующий день появилась информация, что 34-летний футболист продолжит свою карьеру в «Крыльях Советов».

«Созвонились с Самедовым, Божович с ним тоже разговаривал. Решили поработать вместе. У него есть желание, у нас тоже. Можно сказать, что обо всём договорились. Официально всё позже, но переговоры мы провели успешно», — приводит «Чемпионат» слова директора «Крыльев Советов» по развитию Александра Шикунова.

Уход Самедова может стать не единственной потерей «Спартака» в зимнее трансферное окно. Ещё до Нового года появилась информация о том, что московский клуб исключил из заявки на вторую часть сезона Романа Еремёнко. Однако позднее агент футболиста Марко Трабукки опроверг эту информацию, отметив, что в команде рассчитывают на финна.

«Во время отпуска Роман прошёл медосмотр. Обследование показало, что он полностью готов работать. Ерёменко здоров, его ничего не беспокоит. Уверен, он не только останется в «Спартаке», но и в ближайшие годы будет играть ключевую роль в успехах команды», — цитирует Трабукки Sport24.

Полузащитник «Спартака» Роман Ерёменко

РИА Новости

Кроме того, сразу двое футболистов могут отправиться в аренду до конца сезона. Как сообщает De Gerderlander, голландский «Витесс» заинтересован в услугах Джано Ананидзе. Отмечается, что на трансфере грузина настаивает лично главный тренер команды Леонид Слуцкий, который хорошо знаком с ним по РПЛ. Оставить Москву может и Денис Давыдов. По информации «Чемпионата», в поисках игровой практики 23-летний форвард готов поехать в «Оренбург».

Также в «Крылья Советов» направится Артём Тимофеев. Как стало известно, клубы уже согласовали аренду футболиста. При этом окончательная договорённость, как и в случае с Самедовым, пока не достигнута.

Сам же «Спартак» пока ограничился приобретением двух юных игроков. Как сообщили в пресс-службе ФК «Чертаново», состав красно-белых пополнили Наиль Умяров и Максим Глушенков. По информации Transfermarkt, суммарно их трансферы стоили €1,1 млн.

Одним из возможных новобранцев «Спартака» называется защитник «Гента» Дилан Бронн. В услугах тунисца также заинтересованы «Лион» и «Галатасарай». По информации Footmercato, именно французский клуб является фаворитом в борьбе за футболиста.

Также московский клуб входит в число претендентов на защитника «Алавеса» Гильермо Марипана. При этом конкуренты у него самые серьёзные — помимо «Локомотива» и «Краснодара», «Рома» и «Фенербахче» также не хотели бы видеть в своём составе 24-летнего чилийца. При этом, если основываться на данных Transfermarkt, российским клубам вполне по силам потянуть трансферную стоимость игрока. На данный момент она составляет €3 млн.

Лидеры РПЛ

В то время, как «Зенит» и «Спартак» тщетно пытаются пополнить свой состав новыми лицами, «Краснодар» уже сделал первый шаг в этом направлении. Как стало известно 7 января, состав «быков» вскоре пополнит молодой швед Кристоффер Ольссон. Клубы уже согласовали трансфер футболиста, а сам хавбек скоро прибудет в Россию для прохождения медицинского обследования.

Последние два года 23-летний швед провёл в составе клуба АИК, которому помог стать чемпионом Швеции. Примечательно, что с 2012-го по 2015-й год Ольссон числился в лондонском «Арсенале», за которой так и не провёл ни одного матча.

Помимо приобретения новых игроков, краснодарцы стараются удержать в составе лидеров. Так, ходили слухи о том, что клуб могли покинуть Криситан Куэва и Шарль Каборе. В услугах перуанца был заинтересован «Индепендьенте», а уроженца Буркина-Фасо приглашали в «Бешикташ». Однако один из лидеров РПЛ отверг оба предложения.

А вот «Локомотив» может лишиться одного из самых значимых игроков полузащиты. По сообщениям Tuttomercatoweb, Мануэл Фернандеш может продолжить карьеру в «Милане». В последние полгода между железнодорожниками и португальцем проходят сложные переговоры о продлении контракта, которые пока так и не увенчались успехом.

После прошлого трансферного окна, который ЦСКА провёл необычно активно, красно-синие также сосредоточены на сохранении обоймы игроков. Как заявил агент Пабло Бентанкур, в планы команды не входит расставание с Абелем Эрнандесом.

«Зимой Абель из ЦСКА не уйдёт. Он остаётся в команде», — цитирует Бентанкура «Чемпионат».

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При этом ходили слухи, что сами армейцы проявляли интерес к форварду «Саутгемптона» Маноло Габбьядини. По информации The Mirror, российский клуб был заплатить за переход итальянца £5 млн, однако агент спортсмена назвал данное предложение неприемлемым.

«ЦСКА готов предложить £5 млн за Маноло? Вы, должно быть, шутите! Его стоимость не меньше £15 млн. ЦСКА к нам не обращался», — сказал «Чемпионату» агент Сильвио Пальяри.

Судя по всему, никуда не уйдёт и форвард «Рубина» Сердар Азмун. Слухи о его желании покинуть РПЛ ходят уже давно, однако футболист всё так же остаётся в Казани. На днях появилась информация, что футболист согласовал контракт с клубом «Трактор Сази», однако позднее это опровергли в тренерском штабе иранского коллектива.

«Азмун — отличный футболист и игрок сборной Ирана, но у меня нет новостей о его переходе в «Трактор». Он может стать игроком хорошего европейского клуба, однако, насколько мне известно, нет никаких разговоров о его трансфере в нашу команду. Знаю, что несколько месяцев назад Сердар встречался с владельцем «Трактора», но у меня нет никаких новостей касательно его перехода», — цитирует главного тренера клуба Мохаммада Тагави Asriran.