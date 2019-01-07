«Краснодар» объявил о достижении договорённости с АИКом по трансферу Ольссона
- Reuters
Как сообщает официальный сайт «быков», игрок национальной сборной Швеции прибудет на тренировочный сбор клуба в Испании и подпишет с «Краснодаром» долгосрочный контракт, после чего начнёт готовиться с командой к весенней части сезона-2018/19.
Какую сумму «Краснодар» заплатит АИКу за права на Ольссона, ранее выступавшего также за английский «Арсенал» и датский «Мидтьюлланд», не уточняется. По информации шведских СМИ, полузащитник обойдётся российскому клубу примерно в €5 млн.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» и ещё два российских клуба интересуются чилийским полузащитником испанского футбольного клуба «Алавес» Гильермо Марипаном.