«Краснодар» объявил о достижении договорённости с АИКом по трансферу Ольссона

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Клуб Российской премьер-лиги «Краснодар» подтвердил появившуюся ранее в СМИ информацию о достижении договорённости со шведским АИКом по трансферу 23-летнего полузащитника Кристофера Ольссона.
«Краснодар» объявил о достижении договорённости с АИКом по трансферу Ольссона
  • Reuters

Как сообщает официальный сайт «быков», игрок национальной сборной Швеции прибудет на тренировочный сбор клуба в Испании и подпишет с «Краснодаром» долгосрочный контракт, после чего начнёт готовиться с командой к весенней части сезона-2018/19.

Какую сумму «Краснодар» заплатит АИКу за права на Ольссона, ранее выступавшего также за английский «Арсенал» и датский «Мидтьюлланд», не уточняется. По информации шведских СМИ, полузащитник обойдётся российскому клубу примерно в €5 млн.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» и ещё два российских клуба интересуются чилийским полузащитником испанского футбольного клуба «Алавес» Гильермо Марипаном.

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