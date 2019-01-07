СМИ: «Краснодар» заплатит около €5 млн за полузащитника сборной Швеции Ольссона
- Reuters
Об этом сообщает издание Expressen.
Отмечается, что футболист уже прошёл медицинское обследование и должен подписать контракт с российским клубом на текущей неделе. За права на Ольссона «Краснодар» заплатит АИКу примерно €5 млн.
В минувшем чемпионате Швеции потенциальный новичок «быков» провёл 29 матчей, в которых отличился пятью забитыми мячами. Кроме того, в послужном списке Ольссона значатся пять поединков за национальную сборную своей страны.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» и ещё два российских клуба интересуются чилийским полузащитником испанского футбольного клуба «Алавес» Гильермо Марипаном.