СМИ: «Краснодар» заплатит около €5 млн за полузащитника сборной Швеции Ольссона

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Клуб Российской премьер-лиги «Краснодар» достиг договорённости со шведским АИКом о трансфере 23-летнего полузащитника Кристофера Ольссона.
СМИ: «Краснодар» заплатит около €5 млн за полузащитника сборной Швеции Ольссона
  • Reuters

Об этом сообщает издание Expressen.

Отмечается, что футболист уже прошёл медицинское обследование и должен подписать контракт с российским клубом на текущей неделе. За права на Ольссона «Краснодар» заплатит АИКу примерно €5 млн.

В минувшем чемпионате Швеции потенциальный новичок «быков» провёл 29 матчей, в которых отличился пятью забитыми мячами. Кроме того, в послужном списке Ольссона значатся пять поединков за национальную сборную своей страны.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» и ещё два российских клуба интересуются чилийским полузащитником испанского футбольного клуба «Алавес» Гильермо Марипаном.

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