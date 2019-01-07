Полузащитник «Спартака» Тимофеев перейдёт в «Крылья Советов» на правах аренды

Клубы Российской премьер-лиги «Крылья Советов» и «Спартак» достигли договорённости о переходе 24-летнего полузащитника Артёма Тимофеева, который присоединится к коллективу из Самары на правах аренды.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора «Крыльев Советов» по развитию Александра Шикунова.

По словам Шикунова, официально сделка будет оформлена в ближайшие дни.

В сезоне-2018/19 Тимофеев принял участие в 15 официальных матчах «Спартака» во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом.

Ранее сообщалось, что экс-игрок сборной России по футболу Александр Самедов подписал контракт с «Крыльями Советов» до конца текущего сезона.