Полузащитник «Спартака» Тимофеев перейдёт в «Крылья Советов» на правах аренды

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Клубы Российской премьер-лиги «Крылья Советов» и «Спартак» достигли договорённости о переходе 24-летнего полузащитника Артёма Тимофеева, который присоединится к коллективу из Самары на правах аренды.
Полузащитник «Спартака» Тимофеев перейдёт в «Крылья Советов» на правах аренды
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора «Крыльев Советов» по развитию Александра Шикунова.

По словам Шикунова, официально сделка будет оформлена в ближайшие дни.

В сезоне-2018/19 Тимофеев принял участие в 15 официальных матчах «Спартака» во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом.

Ранее сообщалось, что экс-игрок сборной России по футболу Александр Самедов подписал контракт с «Крыльями Советов» до конца текущего сезона.

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