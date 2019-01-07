Экс-игрок сборной России Самедов подпишет контракт с «Крыльями Советов» до конца сезона
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора по развитию коллектива из Самары Александра Шикунова.
Отмечается, что Самедов должен присоединиться к «Крыльям Советов» 11 января, когда команда соберётся на плановое медицинское обследование перед зимним тренировочным сбором.
Накануне 34-летний полузащитник по обоюдному согласию сторон расторг контракт с московским «Спартаком», с которым Самедов становился чемпионом России в сезоне-2016/17 и выигрывал Суперкубок страны.
Ранее сообщалось, что Самедов может продолжить карьеру в «Крыльях Советов».