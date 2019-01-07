СМИ сообщили об интересе «Челси» к полузащитнику «Зенита» Паредесу

Аргентинский полузащитник клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» вошёл в сферу интересов английского «Челси», подыскивающего замену испанцу Сеску Фабрегасу.

Об этом сообщает итальянское издание Corriere dello Sport.

Отмечается, что главный тренер «Челси» Маурицио Сарри настаивает на приобретении нового игрока, способного заменить Фабрегаса, который с большой долей вероятности перейдёт во французский «Монако» до закрытия зимнего трансферного окна. Помимо Паредеса, лондонский клуб заинтересован также в услугах перспективного полузащитника итальянского «Кальяри» Николо Бареллы, но готов заплатить за 21-летнего игрока не более €35 млн вместо требуемых €50 млн.

24-летний Паредес перешёл в «Зенит» из итальянской «Ромы» летом 2017 года и принял участие в 43 матчах двух чемпионатов РПЛ, отметившись семью забитыми мячами. Также в послужном списке полузащитника значатся девять поединков за национальную сборную Аргентины.

Ранее сообщалось, что «Челси» обыграл «Ноттингем Форест» в матче 1/32 финала Кубка Англии по футболу.