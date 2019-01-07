СМИ сообщили об интересе «Челси» к полузащитнику «Зенита» Паредесу
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- РИА Новости
Об этом сообщает итальянское издание Corriere dello Sport.
Отмечается, что главный тренер «Челси» Маурицио Сарри настаивает на приобретении нового игрока, способного заменить Фабрегаса, который с большой долей вероятности перейдёт во французский «Монако» до закрытия зимнего трансферного окна. Помимо Паредеса, лондонский клуб заинтересован также в услугах перспективного полузащитника итальянского «Кальяри» Николо Бареллы, но готов заплатить за 21-летнего игрока не более €35 млн вместо требуемых €50 млн.
24-летний Паредес перешёл в «Зенит» из итальянской «Ромы» летом 2017 года и принял участие в 43 матчах двух чемпионатов РПЛ, отметившись семью забитыми мячами. Также в послужном списке полузащитника значатся девять поединков за национальную сборную Аргентины.
Ранее сообщалось, что «Челси» обыграл «Ноттингем Форест» в матче 1/32 финала Кубка Англии по футболу.