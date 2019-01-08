Агент Ерёменко назвал странной ситуацию с расторжением контракта со «Спартаком»

Агент Марко Трабукки, представляющий интересы финского полузащитника Романа Ерёменко, прокомментировал решение московского «Спартака» расторгнуть контракт с его клиентом.

«Стало ли такое решение неожиданностью? Конечно. Сегодня сразу после медосмотра юрист «Спартака» сообщил Роману, что клуб решил разорвать контракт, притом что обследование прошло успешно. Это, безусловно, очень странная история», — приводит слова Трабукки «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что, согласно условиям договора, клуб имел право в одностороннем порядке разорвать контракт, но непонятно, зачем тогда было заставлять игрока проходить медосмотр.

«Решение принято явно не сегодня. Юрист клуба сказал, что ему о таком решении сообщили только в день медосмотра. Слабо верю в заявление Олега Кононова о том, что игрок не нужен, поскольку он самому Роману не один раз, в нескольких беседах подтверждал, что рассчитывает на него и хочет с ним работать», — добавил агент.

Ранее стало известно, что «Спартак» расторг контракт с Романом Ерёменко.