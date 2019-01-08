Агент Ерёменко назвал странной ситуацию с расторжением контракта со «Спартаком»

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Агент Марко Трабукки, представляющий интересы финского полузащитника Романа Ерёменко, прокомментировал решение московского «Спартака» расторгнуть контракт с его клиентом.
Агент Ерёменко назвал странной ситуацию с расторжением контракта со «Спартаком»
  • Reuters

«Стало ли такое решение неожиданностью? Конечно. Сегодня сразу после медосмотра юрист «Спартака» сообщил Роману, что клуб решил разорвать контракт, притом что обследование прошло успешно. Это, безусловно, очень странная история», — приводит слова Трабукки «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что, согласно условиям договора, клуб имел право в одностороннем порядке разорвать контракт, но непонятно, зачем тогда было заставлять игрока проходить медосмотр.

«Решение принято явно не сегодня. Юрист клуба сказал, что ему о таком решении сообщили только в день медосмотра. Слабо верю в заявление Олега Кононова о том, что игрок не нужен, поскольку он самому Роману не один раз, в нескольких беседах подтверждал, что рассчитывает на него и хочет с ним работать», — добавил агент.

Ранее стало известно, что «Спартак» расторг контракт с Романом Ерёменко.

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