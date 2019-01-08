«Спартак» расторг контракт с Романом Ерёменко

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов сообщил о расторжении контракта с полузащитником Романом Ерёменко.

«Сегодня контракт с Романом был расторгнут. Такая обоюдная опция была прописана в контракте при подписании, и клуб её реализовал. Роман Ерёменко — хороший игрок, я уже говорил об этом раньше. Но не могу гарантировать ему место в стартовом составе», — приводит слова Кононова пресс-служба клуба.

Ерёменко перешёл в «Спартак» летом 2018 года в качестве свободного агента и провёл семь матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

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