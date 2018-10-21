Баскетбол врукопашную: как звёзды «Лейкерс» и «Хьюстона» устроили массовую драку во время матча НБА

В заключительной четверти матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Хьюстон Рокетс» игроки обеих команд устроили массовую драку. Участие в потасовке принял звёздный защитник коллектива из Техаса Крис Пол. Зачинщикам конфликта, по информации СМИ, грозит дисквалификация. Самое строгое наказание, скорее всего, будет вынесено в отношении разыгрывающего «Лейкерс» Рэджона Рондо — баскетболиста, ранее уже отстранявшегося лигой за нарушения дисциплины.

Праздничная обстановка

Матч регулярного чемпионата НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Хьюстон Рокетс» не относился к числу рядовых — ранним утром воскресенья по московскому времени форвард Леброн Джеймс, считающийся лучшим баскетболистом современности, должен был провести свою первую домашнюю встречу в составе коллектива из Калифорнии, четырёхлетний контракт с которым он заключил прошлым летом. Поэтому принимающая сторона и обставила поединок со свойственным Голливуду пафосом.

К собравшимся на арене «Стэплз Сентер» 19 тысячам зрителей обратился легендарный рэпер Ice Cube, пообещавший болельщикам скорое возвращение славных времён, а атмосфера на трибунах была просто потрясающей. После пяти лет пребывания на дне турнирной таблицы жёлто-фиолетовая половина Лос-Анджелеса наконец-то получила надежду на светлое будущее и веру в то, что уже через год команда с Джеймсом сможет побороться — ни много, ни мало — за 17-й в истории клуба чемпионский титул.

Впрочем, в середине четвёртой четверти дебютное выступление Леброна перед требовательной калифорнийской публикой было омрачено серьёзным инцидентом: после фола форварда «Лейкерс» Брэндона Ингрэма на защитнике «Рокетс» Джеймсе Хардене на площадке вспыхнула массовая драка, каждому участнику которой, как предполагает заокеанская пресса, грозит весьма серьёзное наказание.

Удар в спину

Само по себе нарушение правил со стороны Ингрэма не было ни чрезмерно жёстким, ни откровенно провокационным. 21-летний баскетболист, для которого сезон-2018/19 является третьим в профессиональной карьере, всего лишь прервал проход своего звёздного визави под кольцо. В официальных матчах счёт подобных эпизодов ведётся на десятки, и поединок в Лос-Анджелесе, участники которого исполнили в общей сложности 48 штрафных бросков, исключением из правила не стал.

Ничего из ряда вон выходящего не случилось бы, если бы уже после свистка Брэндон не решил выяснить отношения с Харденом: форвард толкнул не ожидавшего такого подвоха Джеймса в спину, после чего на повышенных тонах высказал ему своё недовольство. Видимо, тем, что лидер «Хьюстона» убеждал арбитров засчитать два очка, забитые им в этом самом проходе — быть может, чуть более эмоционально, чем стоило бы, но совершенно точно без каких-либо телодвижений в сторону Брэндона.

Когда форварду «Лейкерс» Лэнсу Стивенсону вроде бы удалось успокоить своего молодого и горячего товарища по команде, прямо на площадке врукопашную сошлись именитые ветераны — разыгрывающий калифорнийцев Рэджон Рондо и его коллега по амплуа из «Рокетс» Крис Пол, занимающий, помимо всего прочего, пост президента профсоюза игроков НБА. Чем была вызвана стычка, сказать сложно (в стане «Хьюстона» утверждают, что Рондо плюнул Полу в лицо, с чем представители коллектива из Лос-Анджелеса категорически не согласны).

Однако источники, опрошенные авторитетным порталом ESPN на условиях анонимности, утверждают, что отношения между защитниками, отыгравшими друг против друга не один десяток матчей, крайне далеки от идеальных. Чтобы разгорелось пламя, хватило небольшой искры, которой как раз и оказался толчок Ингрэма: спорщиков довелось разнимать не только судьям и Джеймсу, давнему приятелю Пола, но и представителям службы безопасности арены.

Как сообщает ESPN, вдали от пристальных взглядов телекамер произошёл ещё один конфликт — находившийся на трибунах представитель семьи Рондо вступил в перепалку с также посетившей встречу в качестве зрителя супругой Пола. Матч был прерван на добрых десять минут, после чего арбитры приняли решение удалить и Рэджона с Крисом, и вклинившегося в их потасовку Ингрэма, а «Лейкерс», оставшиеся без двоих исполнителей основной ротации, отдали сопернику концовку и проиграли встречу со счётом 115:124.

Во всём виноваты судьи?

Пообщавшиеся по окончании поединка с прессой представители команд в большинстве своём встали на защиту партнёров. Форвард «Рокетс» Кармэло Энтони, например, оправдывал действия Пола тем, что любой мужчина не имеет права оставить без ответа столь явное проявление неуважения в свой адрес, как плевок в лицо, тогда как Харден заявил, что у Криса попросту не оставалось иного выбора, кроме как постоять за себя — хоть на улице, хоть во время матча, за ходом которого следили десятки миллионов любителей баскетбола по всему миру. В том числе и дети.

Who actually spit on CP3? 🤔 pic.twitter.com/Dfpf9nNsYZ — Bleacher Report (@BleacherReport) 21 октября 2018 г.

Леброн Джеймс от предметных комментариев по сути вопроса воздержался, сказав лишь, что он хотел успокоить участников стычки и переключить их внимание на баскетбол. А вот новый наставник звёздного баскетболиста, тренер «Лейкерс» Люк Уолтон, возложил вину за случившееся на арбитров. По мнению рулевого калифорнийцев, за несколько минут до возникновения масштабного конфликта судьи недостаточно строго наказали грубо сфолившего на защитнике команды Джоше Харте форварда «Хьюстона» Джеймса Энниса, что вывело его подопечных из себя и до предела накалило обстановку на площадке.

«Я не заметил ничего совсем уж необычного, кроме того, что мои парни были немного раздражены из-за недостаточно строгого наказания в том эпизоде», — отметил Уолтон в беседе с ESPN, избежав резкой критики в адрес арбитров, которая, согласно существующему в НБА дисциплинарному регламенту, карается солидным денежным штрафом.

Что ждёт виновных?

Во время матча на трибунах «Стэплз Сентер» присутствовал исполнительный вице-президент НБА Кики Вандевеге, из-за чего смело можно предположить, что разбирательство по мотивам драки было начато ещё до финальной сирены. Борьба с проявлениями чрезмерной агрессии на площадке за океаном ведётся очень и очень давно — руководство ведущей лиги планеты небезосновательно считает, что подобные инциденты наносят непоправимый урон её репутации, и наказывают зачинщиков так, чтобы у других баскетболистов не возникало ни малейшего желания определять сильнейшего при помощи кулаков.

С базовыми принципами данной политики прекрасно знаком упомянутый выше Энтони, получивший 15-матчевую дисквалификацию за участие в драке во время матча между «Денвер Наггетс» и «Нью-Йорк Никс» зимой 2006-го. За прошедшие с того момента 12 лет более длительные отстранения получали только баскетболисты, уличённые в нарушении антидопинговых правил, а также совершившие преступления за пределами площадки — например, выступающий в настоящее время за испанский «Реал» форвард Джеффри Тэйлор, четыре года назад признанный судом виновным в домашнем насилии.

Travis Scott was ready to join the brawl 👀 pic.twitter.com/XEJgHZqgHM — Bleacher Report (@BleacherReport) 21 октября 2018 г.

Болельщики со стажем наверняка помнят, что самое серьёзное наказание в истории НБА, за вычетом оставшихся в далёком прошлом пожизненных дисквалификаций за употребление тяжёлых наркотиков и участие в договорных матчах, также стало следствием массовой потасовки в поединке регулярного чемпионата.

Во время выступлений за «Индиана Пэйсерс» уже завершивший профессиональную карьеру форвард Рон Артест (это просто стечение обстоятельств, но сейчас он занимает должность тренера по развитию игроков в фарм-клубе «Лейкерс») пропустил в общей сложности 86 встреч после того, как был признан инициатором легендарного побоища в Детройте, состоявшегося в ноябре 2004-го и вынудившего правление лиги применить беспрецедентно жёсткие санкции сразу к нескольким баскетболистам со звёздным статусом.

Руководству НБА понадобится некоторое время, чтобы доподлинно установить причины конфликта — благо, современные технологии позволяют разобрать его на мельчайшие детали и даже установить, что баскетболисты говорили друг другу в разгар стычки, — и решить, какого именно наказания заслуживают все его участники. СМИ утверждают, что прямо сейчас лига устанавливает, действительно ли Рондо плевал в Пола, после чего опросит свидетелей и заслушает позиции заинтересованных сторон, на что потребуется как минимум несколько часов.

Рэджону, кстати, стоит опасаться длительного отстранения больше всех остальных — в отличие от Пола, обладающего безукоризненной репутацией и являющегося лицом многих социальных и благотворительных программ НБА, защитник «Лейкерс» ранее уже был уличён в серьёзных нарушениях дисциплины. В частности, в 2015 году Рондо дисквалифицировали за гомофобские оскорбления в адрес публично объявившего о своей нетрадиционной сексуальной ориентации арбитра Билла Кеннеди, и, по информации источников, этот факт может быть учтён при вынесении лигой окончательного решения.

Rondo and CP3 threw hands in Lakers-Rockets brawl 😳 pic.twitter.com/Z0eWmxDdTH — Bleacher Report (@BleacherReport) 21 октября 2018 г.

Так или иначе, «коронация» Джеймса была безнадёжно испорчена его же товарищами — поединок между «Лейкерс» и «Хьюстоном» войдёт в историю по причинам, никак не связанным с дебютным появлением форварда перед калифорнийскими болельщиками. Думается, НБА недовольна таким развитием событий ничуть не меньше, нежели сам Леброн (отыгравший, между прочим, неплохой матч с 24 очками, пятью подборами и пятью результативными передачами, но кого это интересует?), и испортивших праздник баскетбола в одном из крупнейших городов США людей не пощадит.