Звёзды НБА Крис Пол и Рэджон Рондо подрались в матче регулярного чемпионата
- Reuters
После фола форварда «Лейкерс» Брэндона Ингрэма на атакающем защитнике «Хьюстона» Джеймсе Хардене Пол решил заступиться за партнёра и ткнул пальцем в лицо Рондо, который незамедлительно ответил обидчику, в результате чего началась потасовка, которую удалось остановить только после вмешательства партнёров и тренерских штабов команд.
Игра была прервана почти на 10 минут. Судьи приняли решение удалить до конца встречи Пола и Рондо.
«Лейкерс» c Леброном Джеймсом потерпели второе поражение на старте сезона.