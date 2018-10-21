Звёзды НБА Крис Пол и Рэджон Рондо подрались в матче регулярного чемпионата

В концовке матча регулярного чемпионата НБА между «Хьюстон Рокетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» (124:115) разыгрывающие команд Крис Пол и Рэджон Рондо стали зачинщиками массовой драки.

После фола форварда «Лейкерс» Брэндона Ингрэма на атакающем защитнике «Хьюстона» Джеймсе Хардене Пол решил заступиться за партнёра и ткнул пальцем в лицо Рондо, который незамедлительно ответил обидчику, в результате чего началась потасовка, которую удалось остановить только после вмешательства партнёров и тренерских штабов команд.

Игра была прервана почти на 10 минут. Судьи приняли решение удалить до конца встречи Пола и Рондо.

«Лейкерс» c Леброном Джеймсом потерпели второе поражение на старте сезона.