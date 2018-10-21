«Лейкерс» с Леброном Джеймсом потерпел второе поражение подряд в НБА, уступив «Хьюстону»

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«Лос-Анджелес Лейкерс» потерпел поражение от «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счётом 124:115 в пользу гостей.

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, набравший 36 очков. Его партнёр по команде Крис Пол оформил дабл-дабл из 28 очков и 10 передач.

В составе «Лейкерс» лучшим стал Леброн Джеймс, записавший в свой актив 24 очка.

Для команды из «Лос-Анджелеса» это поражение стало вторым в двух сыгранных матчах нового сезона НБА.

Ранее сообщалось, что бросок Юнаса Йеребко за две секунды до сирены принёс «Голден Стэйт» победу над «Ютой» в матче НБА.

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