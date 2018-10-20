Бросок Йеребко за две секунды до сирены принёс «Голден Стэйт» победу над «Ютой» в матче НБА

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«Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Юта Джаз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Бросок Йеребко за две секунды до сирены принёс «Голден Стэйт» победу над «Ютой» в матче НБА
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Солт-Лейк-Сити, завершилась со счётом 124:123 в пользу гостей.

За две секунды до финальной сирены при счёте 122:123 победный для «Уорриорз» мяч забросил Юнас Йеребко.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Голден Стэйт» Кевин Дюрант, набравший 38 очков. Стефен Карри заработал 31 очко.

В составе «Юты» 27 очков набрал Джо Инглс.

Ранее сообщалось, что «Лейкерс» проиграл «Портленду» в дебютном матче Леброна Джеймса.

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