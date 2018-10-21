«Даллас» победил «Миннесоту» в матче НБА, Дончич набрал 26 очков

«Даллас Маверикс» одержал победу над «Миннесотой Тимбервулвз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в Далласе, завершилась со счётом 140:136 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс, набравший 31 очко. В активе разыгрывающего «Тимбервулвз» Деррика Роуза — 28 очков.

Лучшим в составе «Далласа» стал третий номер драфта НБА 2018 года, а также самый молодой MVP Евролиги атакующий защитник Лука Дончич, набравший 26 очков.

Ранее сообщалось, что «Лейкерс» с Леброном Джеймсом потерпел второе поражение подряд в НБА, уступив «Хьюстону».