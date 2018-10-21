«Даллас» победил «Миннесоту» в матче НБА, Дончич набрал 26 очков

Короткая ссылка
«Даллас Маверикс» одержал победу над «Миннесотой Тимбервулвз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Даллас» победил «Миннесоту» в матче НБА, Дончич набрал 26 очков
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Далласе, завершилась со счётом 140:136 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс, набравший 31 очко. В активе разыгрывающего «Тимбервулвз» Деррика Роуза — 28 очков.

Лучшим в составе «Далласа» стал третий номер драфта НБА 2018 года, а также самый молодой MVP Евролиги атакующий защитник Лука Дончич, набравший 26 очков.

Ранее сообщалось, что «Лейкерс» с Леброном Джеймсом потерпел второе поражение подряд в НБА, уступив «Хьюстону».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить