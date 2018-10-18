Эра «Голден Стэйт» продолжается: за океаном стартовал новый регулярный чемпионат НБА

Действующий чемпион НБА «Голден Стэйт Уорриорз» считается безоговорочным фаворитом сезона 2018/2019, стартовавшего ранним утром среды матчами в Бостоне и Окленде. Что может помешать коллективу из Калифорнии завоевать четвёртый титул за пять лет и почему нынешний чемпионат, вероятно, станет последним для команды Стива Керра в её нынешнем виде — в материале RT.

«Голден Стэйт» идёт за третьим титулом кряду

Три из четырёх предыдущих чемпионатов ведущей баскетбольной лиги планеты завершались убедительной победой «Уорриорз» — наиболее звёздной команды современности и одной из сильнейших в истории игры вообще. У калифорнийцев есть абсолютно всё, о чём мечтают их конкуренты.

Гениальные игроки, с невозмутимым спокойствием вытворяющие на площадке удивительные вещи. Грамотные менеджеры, умудрившиеся собрать в одной организации пятерых исполнителей с опытом участия в Матчах звёзд, несмотря на наличие в НБА потолка зарплат. Преданные болельщики, обеспечивающие аншлаги на каждом домашнем матче. И щедрые владельцы, охотно оплачивающие любые счета.

Неудивительно, что с таким фундаментом «Голден Стэйт» уже третий сезон кряду считается практически безальтернативным претендентом на трофей Ларри О’Брайена. Американские букмекеры принимают ставки на итоговую победу подопечных Стива Керра с коэффициентом 1,5 (поставив $100, вы получите $150 в случае победы). А из 22 обозревателей популярного спортивного портала ESPN, делавших прогнозы на стартовавший ранним утром среды чемпионат, в пользу коллектива из Калифорнии высказались сразу 19.

Свой статус «Уорриорз» уже успели подтвердить в официальном матче, обыграв «Оклахома-Сити Тандер» — одного из немногих соперников, которые могут хоть что-то противопоставить действующим обладателям титула в отдельно взятой встрече.

Не испытывающим симпатий к Стефену Карри и компании любителям баскетбола доминирование «Голден Стэйт» уже порядком надоело, и они надеются на скорый развал чемпионской команды. Основания предполагать, что сезон 2018/2019 станет для калифорнийцев последним в их нынешнем виде, действительно существуют.

Ближайшим летом на рынок свободных агентов совершенно точно выйдет, пожалуй, наиболее недооценённый игрок «Уорриорз» — атакующий защитник Клэй Томпсон, а универсальный форвард Кевин Дюрант, признававшийся самым ценным баскетболистом финальных серий плей-офф 2017 и 2018 годов, может последовать по его стопам и воспользоваться опцией досрочного расторжения контракта с клубом.

Но ещё как минимум год «Голден Стэйт» с его сумасшедшими кадровыми возможностями будет ночным кошмаром для остальных 29 команд НБА, ни одна из которых на данный момент не дотягивает до звания реального претендента на победу в чемпионате.

В межсезонье, когда окончательно распались легендарные «Сан-Антонио Спёрс», а «Хьюстон Рокетс» потеряли важнейших ролевых игроков, принявших более выгодные с финансовой точки зрения предложения от других организаций, калифорнийцы стали ещё сильнее. Они за гроши заполучили восстанавливающегося после травмы звёздного центрового Демаркуса Казинса, и помешать им завоевать третий титул подряд могут разве что серьёзные проблемы со здоровьем у нескольких лидеров сразу. Чего в клубе, естественно, любой ценой постараются не допустить.

«Бостон», «Филадельфия» и «Торонто» поспорят за победу на Востоке

Если исход борьбы за путёвку в финал НБА от Западной конференции практически ясен, то имя соперника «Уорриорз» в решающей серии сезона 2018/2019 представляет собой одну из главных интриг чемпионата. Предыдущие восемь лет Восток в борьбе за титул представляли исключительно команды Леброна Джеймса (сначала «Майами Хит», а затем и «Кливленд Кавальерс»), но теперь, после перехода лучшего баскетболиста современности в «Лос-Анджелес Лейкерс», за освободившуюся вакансию развернётся кровопролитное сражение, предсказать результат которого в октябре решительно невозможно.

На данный момент эксперты и букмекеры отдают предпочтение «Бостон Селтикс». И это логично: команда, которой в прошлом сезоне для выхода в финал не хватило одной-единственной победы, получила грандиозное усиление в лице плеймейкера Кайри Ирвинга и форварда Гордона Хэйворда, вообще не выходивших на паркет в минувшем розыгрыше плей-офф из-за травм.

Поединок коллектива из Массачусетса с «Филадельфия Сиксерс», открывавший новый регулярный чемпионат НБА, показал, что оба баскетболиста ещё далеки от оптимальных кондиций, но времени на набор формы у них более чем достаточно. Глубокая скамейка запасных и качественная работа Брэда Стивенса, считающегося одним из сильнейших главных тренеров лиги, должны сделать процесс возвращения номинальных лидеров команды на привычно высокий уровень максимально безболезненным, а заодно и повысить шансы «Селтикс» на победу в конференции.

Beautiful teamwork topped off by a beautiful Baynes-to-Kyrie backcut bucket! pic.twitter.com/Wdxe1l9c7O — Boston Celtics (@celtics) 17 октября 2018 г.

Составить конкуренцию «Бостону» попробуют упомянутые выше «Сиксерс», обладающие уникальным набором перспективных молодых исполнителей (ради этого клуб в период с 2013 по 2017 год «слил» четыре последовательных сезона, благодаря чему каждый раз получал право выбора в первой тройке драфта), и «Торонто Рэпторс».

Единственный представитель Канады в НБА, три года подряд проигрывавший «Кливленду» Джеймса на разных стадиях плей-офф, пережил непростое лето, расставшись с не оправдавшим ожиданий руководства наставником Дуэйном Кейси, но при этом всё равно смог усилиться, как минимум на один сезон заполучив чуть ли не главного специалиста Лиги по игре в обороне форварда Кавая Леонарда.

Впрочем, тем Восточная конференция и интересна, что её главный фаворит запросто может столкнуться с очередной эпидемией травм (практически все более-менее опытные баскетболисты в составе «Бостона» не могут похвастать железным здоровьем и имеют объёмную медицинскую карту), «Сиксерс» ещё слишком молоды, чтобы претендовать на глобальные достижения, а «Рэпторс», имеющих свойство рассыпаться под серьёзным давлением, поведёт в бой Ник Нерс, ранее работавший главным тренером только в посредственного уровня европейских чемпионатах и Лиге развития.

Поэтому вероятность громкой сенсации здесь значительно выше, нежели на Западе, и крепких середняков вроде «Милуоки Бакс» со стремительно прогрессирующим Яннисом Адетокунбо или «Индиана Пэйсерс», едва не выбивших «Кливленд» в первом же раунде плей-офф сезона 2017/2018, определённо не стоит списывать со счетов.

В «Орландо» не верят в Мозгова

После яркого периода выступлений за «Кливленд» в 2015 году заокеанская карьера единственного представителя России в НБА пошла на спад. Всерьёз на Тимофея Мозгова перестали рассчитывать ещё в чемпионский сезон «Кавальерс», после отставки Дэвида Блатта с должности главного тренера.

«Лейкерс», заключивших с центровым четырёхлетний контракт, в долгосрочной перспективе почти не интересовали игровые качества россиянина — его приглашали прежде всего как человека, способного показать очень молодой команде пример профессионального отношения к делу, и ещё летом 2017-го отечественный спортсмен «пошёл по рукам».

За календарный год Мозгов стал участником сразу трёх обменов, ни один из которых не приблизил его к желаемой цели — стабильному игровому времени в сильнейшей баскетбольной лиге планеты.

В «Орландо Мэджик», клубе, в составе которого Тимофей числится в настоящее время, его тоже не видят в основной ротации. Центровой, действующее соглашение которого рассчитано до лета 2020 года (по его условиям россиянин должен заработать $16 млн за сезон 2018/2019 и $16,7 млн за следующий год), не сыграл ни минуты в пяти предсезонных матчах коллектива из Флориды.

И за стартом дружины Стива Клиффорда в новой «регулярке», судя по всему, тоже будет наблюдать со стороны. По официальной версии, в настоящее время Мозгова беспокоит повреждение пальца правой руки, но реальная причина его отсутствия на площадке, скорее всего, состоит в том, что сегодняшним «Мэджик» не очень-то и нужен баскетболист его формации.

Основным пятым номером «Орландо» является Никола Вучевич, обладающий неплохим броском с дистанции и в целом куда более интересным атакующим арсеналом, нежели россиянин, а подменять представителя Черногории станет выбранный под общим шестым номером драфта-2018 американец с ивуарийскими корнями Мохаммед Бамба.

Последний обладает всеми задатками сильного центрового оборонительного плана, является самым перспективным баскетболистом в системе организации, и мариновать его на скамейке запасных в планы «Мэджик» явно не входит. Усугубляет положение Тимофея ещё и тот факт, что его нынешняя команда не будет бороться за высокие места в Восточной конференции и, следовательно, богатый игровой опыт Мозгова, в том числе и кубковый, ей, скорее всего, не пригодится.

В скором времени планы «Орландо» относительно россиянина должны стать достоянием общественности. В столь конкурентной лиге, коей является НБА, даже клуб без сиюминутных турнирных задач не может позволить себе держать на контракте игрока с довольно большим окладом и вообще никак его не использовать — ни на площадке, ни в сделках с другими организациями.

В крайнем случае договор центрового может быть выкуплен, но для самого Мозгова это, наверное, не самый худший сценарий. Да, он, скорее всего, потеряет несколько миллионов долларов (как это произошло в случае с форвардом Луолом Денгом, переходившим в «Лейкерс» вместе с Тимофеем и оказавшимся в схожей с ним ситуации), но по крайней мере сможет вновь играть в баскетбол — или в клубе НБА, действительно заинтересованном в его услугах, или в Европе, где он в случае возвращения из США наверняка будет пользоваться большим спросом.