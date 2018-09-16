«В декабре я заберу твой пояс и большой чек»: Мейвезер решил провести ответный поединок с Пакьяо

В декабре может состояться реванш знаменитого «Боя века» между непобеждённым американским боксёром Флойдом Мейвезером — младшим и филиппинцем Мэнни Пакьяо. Об этом в социальной сети сообщил сам Мейвезер. Его соперник также подтвердил эту информацию и пообещал нанести американцу первое поражение в карьере. О том, почему был организован ответный поединок и как к нему отнеслись в спортивном мире, — в материале RT.

Флойд Мейвезер — младший по праву носит звание одного из величайших боксёров в истории. За свою карьеру он провёл 50 поединков и ни разу не покидал ринга «на щите», причём в отличие от многих представителей своего вида спорта, дрался исключительно с лучшими. Трудно назвать хотя бы одного топ-спортсмена из лёгкой и полусредней весовых категорий, с которыми не встречался американец. Тут и Артуро Гатти, и Оскар Де Ла Хойя, и Мигель Котто с Саулем Альваресом. На ринг с Мейвезером даже выходил звезда смешанных единоборств Конор Макгрегор, который в 2017 году решил попробовать свои силы на новом для себя поприще.

Но, пожалуй, самым главным соперником Мейвезера за всю его карьеру был именно Мэнни Пакьяо. Американец и филиппинец долгие годы упорно шли к своему очному поединку, но каждый раз что-то мешало им скрепить подписями контракт на бой. Споры между промоутерами, отсутствие согласия между телеканалами, которым принадлежали права на трансляцию турниров с участием обоих, — дата «боя века» постоянно переносилась на более поздний срок. В итоге он был организован лишь в мае 2015 года, уже после того, как «Пак Мэн» потерпел жестокое поражение от Хуана Мануэля Маркеса и существенно растерял былую форму.

Но даже этот факт не снизил огромного ажиотажа вокруг поединка. Схватка между двумя ярчайшими атлетами установила рекорд по продаже платных трансляций на отметке 4,6 млн и удерживает его до сих пор. Единственным боксёрским событием, которому удалось приблизиться к нему по данному показателю, стало сражение между всё тем же Мейвезером и Макгрегором (4,3 млн копий), что ещё раз подтверждает величие и невероятную популярность американца.

И теперь Мейвезер собирается в очередной раз приковать к себе взгляды миллионов болельщиков и экспертов, а также крупно подзаработать. Накануне он встретился со своим извечным противником и заявил, что намерен провести с ним второй поединок. Причём состояться он должен ещё до конца этого года.

«В декабре я заберу твой пояс и большой чек. И никаких оправданий из-за травмы плеча на этот раз», — сказал американец.

В настоящее время филиппинец владеет титулом чемпиона мира по боксу в полусреднем весе по версии WBA, который он завоевал в июле. Тогда он в семи раундах нокаутировал аргентинца Лукаса Матиссе.

Позднее Мейвезер подтвердил информацию о проведении поединка на своей официальной странице в Instagram.

«Я возвращаюсь, чтобы провести бой с Мэнни Пакьяо в этом году. Ещё один чек с девятизначной суммой», — заявил непобеждённый боксёр.

В ответ Пакьяо оставил в социальных сетях сообщение «50:1», намекая на то, что намерен нанести Мейвезеру его первое поражение в профессиональной карьере. Также он дополнил это хештегом #NoExcuses (никаких оправданий. — RT).

Как честно заметил сам Мейвезер, для него бой-реванш с Пакьяо является отличной и, возможно, последней возможностью заработать сотню-другую миллионов долларов. Прозвище «деньги» Флойд получил не просто так и продолжает доказывать это. Вряд ли в настоящий момент схватка с «Пак Мэном» представляет для него серьёзный спортивный интерес — в нужный момент он уже победил филиппинца и очередной успех вряд ли сделает его ещё более легендарным.

В случае с Пакьяо ситуация несколько иная. Несомненно, поражение в первой схватке даёт ему серьёзную мотивацию перед ответным боем. Он получит возможность доказать, что результат того поединка был случайностью, а также может войти в историю, как первый боксёр, победивший Мейвезера.

Однако не все смотрят на перспективу проведения подобного боя с воодушевлением. Так, бывший промоутер Пакьяо, глава компании Top Rank Боб Арум заявил, что не хочет иметь ничего общего со второй серией противостояния между Мейвезером и Пакьяо.

«Желаю им удачи. Я здорово организовал их первый поединок, тогда бойцы были молоды и находились на пике. Но я не хочу быть вовлечённым в бой двух старых боксёров, которые будут драться из-за большого чека, потому что, как они думают, публика выбросит на это миллионы. Возможно, так оно и будет, но я не хочу быть вовлечённым в это», — цитирует Арума BoxingScene.

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Критично к организации поединка отнеслись и в американской прессе. Так, издание USA Today призвало бойкотировать бой-реванш между боксёрами.

«Бой за боем фанаты бокса тратят свои трудом заработанные деньги на покупку трансляций и билетов, а Флойд делает то же самое — выигрывает в скучном поединке и оставляет болельщиков в расстроенных чувствах. Пришло время ответить Мейвезеру. Показать такую же дисциплину, как он сам демонстрирует в ринге. Бороться, бойкотировать этот бой», — говорится в статье.

При этом примечательно, что совсем недавно ходили устойчивые слухи об организации второго поединка между Мейвезером и Макгрегором. Всё происходило по уже отработанному сценарию — между спортсменами завязался конфликт в социальных сетях, который мог стать толчком к организации боя. Впоследствии на это намекнул и отец боксёра, Флойд Мейвезер — старший.

«Не знаю ничего точно, но, похоже, всё идёт к тому, что состоится второй бой Флойда и Конора. Мой сын, кажется, вновь готов вернуться к спорту. Думаю, что поединок вновь состоится по правилам бокса», — цитирует отца боксёра Daily Express.