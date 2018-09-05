Отец Мейвезера сообщил о ведении переговоров насчёт второго боя между сыном и Макгрегором
- Reuters
«Не знаю ничего точно, но, похоже, всё идёт к тому, что состоится второй бой Флойда и Конора. Мой сын, кажется, вновь готов вернуться в спорт. Думаю, что поединок вновь состоится по правилам бокса», — цитирует Мейвезера The Daily Express.
Он отметил, что Мейвезеры готовы «успокоить» Макгрегора, претендующего на чемпионские титулы в боксе.
Первый бой между Мейвезером-младшим и Макгрегором прошёл 26 августа 2017 года и завершился безоговорочной победой американца.
Ранее Макгрегор отказался тренироваться в зале Мейвезера перед боем с Хабибом Нурмагомедовым.