Отец Мейвезера сообщил о ведении переговоров насчёт второго боя между сыном и Макгрегором

Флойд Мейвезер — старший, отец и тренер непобеждённого американского боксёра, сообщил о ведении переговоров по поводу второго боя между его сыном и ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором.

«Не знаю ничего точно, но, похоже, всё идёт к тому, что состоится второй бой Флойда и Конора. Мой сын, кажется, вновь готов вернуться в спорт. Думаю, что поединок вновь состоится по правилам бокса», — цитирует Мейвезера The Daily Express.

Он отметил, что Мейвезеры готовы «успокоить» Макгрегора, претендующего на чемпионские титулы в боксе.

Первый бой между Мейвезером-младшим и Макгрегором прошёл 26 августа 2017 года и завершился безоговорочной победой американца.

Ранее Макгрегор отказался тренироваться в зале Мейвезера перед боем с Хабибом Нурмагомедовым.