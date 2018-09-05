Отец Мейвезера сообщил о ведении переговоров насчёт второго боя между сыном и Макгрегором

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Флойд Мейвезер — старший, отец и тренер непобеждённого американского боксёра, сообщил о ведении переговоров по поводу второго боя между его сыном и ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором.
Отец Мейвезера сообщил о ведении переговоров насчёт второго боя между сыном и Макгрегором
  • Reuters

«Не знаю ничего точно, но, похоже, всё идёт к тому, что состоится второй бой Флойда и Конора. Мой сын, кажется, вновь готов вернуться в спорт. Думаю, что поединок вновь состоится по правилам бокса», — цитирует Мейвезера The Daily Express.

Он отметил, что Мейвезеры готовы «успокоить» Макгрегора, претендующего на чемпионские титулы в боксе. 

Первый бой между Мейвезером-младшим и Макгрегором прошёл 26 августа 2017 года и завершился безоговорочной победой американца.

Ранее Макгрегор отказался тренироваться в зале Мейвезера перед боем с Хабибом Нурмагомедовым.

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