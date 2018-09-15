Мейвезер объявил о бое с Пакьяо в декабре 2018 года

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Экс-чемпион мира по боксу американец Флойд Мейвезер — младший объявил, что в декабре этого года проведёт бой-реванш с филиппинцем Мэнни Пакьяо.
Мейвезер объявил о бое с Пакьяо в декабре 2018 года
  • © Joel Marklund/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом стало известно из Instagram-аккаунта непобедимого американского спортсмена.

Боксёры встретились в Японии, где на глазах у многих людей договорились о предстоящем поединке.

Мейвезер и Пакьяо сразились 2 мая 2015 года в Лас-Вегасе. Тогда победу одержал Мейвезер, для которого она стала 48-й в 48 поединках на профессиональном ринге.

Последний бой Мейвезер провёл против ирландца Конора Макгрегора, в котором также победил.

Ранее отец Мейвезера сообщил о ведении переговоров насчёт второго боя между его сыном и Макгрегором. 

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