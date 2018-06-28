Путешествие английского судьи, амулет Месси и антисборная со Смольниковым: околоспортивные события 14-го дня ЧМ-2018

Судья из Англии Мартин Аткинсон добрался до чемпионата мира в России на велосипеде, преодолев 2735 км. Лионель Месси хранит амулет, который после игры с Исландией ему вручил журналист. А Игорь Смольников попал в антисборную по версии британского издания The Sun. О главных околоспортивных событиях среды — в материале RT.

Привет от Марадоны

Матч между Аргентиной и Нигерией, безусловно, получился одним из самых запоминающихся на чемпионате мира. Во многом причиной тому стал неприличный жест со стороны Диего Марадоны после победного гола своей команды.

На выходку аргентинца немедленно отреагировал защитник сборной Англии Кайл Уолкер, который адресовал своему партнёру по национальной команде Делле Алли следующий пост.

«Да, Диего, Деле Алли передаёт тебе привет», — написал Уолкер на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

Дело в том, что в сентябре 2017-го Алли показал такой же жест судье матча отборочного турнира ЧМ-2018 со Словакией. Однако после игры Делле объяснил, что в шутку демонстрировал данный жест как раз Уолкеру. В результате футболист отделался одноматчевой дисквалификацией.

Секрет успеха Месси

Также выяснилось, что помогло Лионелю Месси забить первый мяч на турнире. Оказывается, футболисту принёс удачу специальный амулет, который для аргентинца сделала мама одного из журналистов. После игры первого тура группового этапа с Исландией, в котором Месси не забил пенальти, репортёр вручил ему данный предмет.

После матча с Нигерией журналист спросил, не потерял ли его Лионель. Тот в ответ тут же вытащил амулет из носка и заявил, что больше с ним не расстаётся. Также футболист передал привет делавшей его женщине.

Правда, на видеоролике из микст-зоны разглядеть, что именно представляет из себя загадочный амулет, невозможно.

Прощание с исландцами

А вот Исландии для выхода в плей-офф, видимо, как раз не хватило немного магии. Уступив Хорватии, «островитяне» отправились домой. Однако от России у них остались исключительно положительные впечатления. Напоследок исландцы поблагодарили страну за «тёплый приём».

«Этот чемпионат мира стал эпической поездкой. Мы оставили всё, абсолютно всё сегодня на футбольном поле и уходим с высоко поднятыми головами. Спасибо лучшим болельщикам в мире! Спасибо, Россия, за такой тёплый приём!» — говорится в официальном Twitter сборной Исландии.

This @FIFAWorldCup has been such an epic ride. We left everything, absolutely everything, on the pitch tonight and will go out with our heads held up high. Thank you to the best supporters in the world. Thank you 🇷🇺 for such a warm welcome. #fyririslandpic.twitter.com/KrWj82LIpU — Knattspyrnusambandið (@footballiceland) 26 июня 2018 г.

Без происшествий

Остались довольны уровнем организации чемпионата мира и в Польше. В местном МИД заявили, что за время турнира в России не произошло ни одного неприятного инцидента с участием польских граждан.

Также по теме Журналист The Sun о ЧМ в России: Это потрясающий турнир RT пообщался с главным спортивным корреспондентом британской газеты The Sun и узнал его мнение о том, как проходит чемпионат мира по...

«Этим вопросом занимается наше консульство в России, у них есть вся подробная информация. И если бы они владели какими-либо данными о происшествиях, то сообщили бы об этом. Но ничего такого не было, что нас, конечно, очень радует», — сказали «Известиям» в МИД Польши.

А вот выступлением своей сборной в Польше вряд ли остались довольны. Красно-белые проиграли Сенегалу и Колумбии и досрочно лишились шансов на выход в плей-офф.

Без расизма

А ведь перед началом чемпионата мира европейские СМИ порой пугали болельщиков ужасами, которые могут ждать их в России. В числе главных страшилок был, конечно, расизм. Темнокожий защитник сборной Англии Дэнни Роуз настолько впечатлился рассказами британских журналистов, что решил не брать на мундиаль свою семью.

Однако, прибыв в Россию в одиночестве, спортсмен понял, что рассказы о расизме были явно преувеличены, равно как и про суровых фанатов, якобы объявивших охоту на англичан.

Теперь Дэнни изменил свою точку зрения и готов привезти в Россию близких.

«Я хорошо отнесусь к приезду своей семьи. Будем надеяться, что мы победим в четверг и выиграем в первом матче плей-офф. У нас есть время, когда члены семей могут приехать к нам в отель или мы можем встретиться с ними. Трудно без семьи, занять себя нечем, однако я три недели посвящаю жизнь сборной. Но если члены семьи решат не приезжать, ничего страшного не случится», — цитирует Роуза Guardian.

Невероятная дорога в Калининград

Между тем англичане добираются до России самыми разными способами. Так, известный судья Мартин Аткинсон решил доехать до Калининграда, в котором сборная его страны сыграет с Бельгией, на велосипеде. Рефери стартовал из Стаффордшира и преодолел расстояние в 2735 км.

Позже выяснилось, что Аткинсон сделал это в рамках благотворительной акции Whistle Stop Tour. При этом сам Мартин матчи мундиаля обслуживать не будет.

They’ve made it! 💥 🎉 🍻



England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ✅

France 🇫🇷 ✅

Belgium 🇧🇪 ✅

Holland 🇳🇱 ✅

Germany 🇩🇪 ✅

Poland 🇵🇱 ✅

Russia 🇷🇺 ✅



What an unbelievable achievement. #WhistleStopTour2018pic.twitter.com/FTidPGjXA4 — #WhistleStopTour2018 (@WhistleStopTour) 27 июня 2018 г.

Антисборная для Смольникова

А вот для Игоря Смольникова чемпионат мира получается пока не слишком удачным. Для начала он позволил вытеснить себя из основного состава сборной России Марио Фернандесу, а затем, получив шанс в игре с Уругваем, заработал красную карточку. После этого известное британское издание The Sun включило защитника в сборную главных неудачников турнира.

Впрочем, Смольникову не стоит расстраиваться, ведь компанию там ему составили такие звёзды мирового футбола, как Серхио Рамос, Давид де Хеа, Томас Мюллер, Роберт Левандовски и даже Лионель Месси.

Да и состав данной команды кажется весьма спорным. Тот же Месси в конечном итоге помог сборной Аргентины выйти из группы.

Поддержка по-бразильски

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес на чемпионат мира вовсе не попал. Опытный футболист не смог сыграть на первенстве планеты из-за травмы. Однако это не помешало ему посетить в России партнёров по национальной команде.

Алвес прибыл в расположение пентакампеонов перед матчем с Сербией.

Активно готовились к игре и бразильские фанаты. За несколько часов до стартового свистка они перекрыли находящийся в центре столицы Рюмин переулок. Автовладельцам оставалось лишь удивлённо разворачиваться и ехать обратно.

Шутки над Германией

После сенсационного поражения немцев от Южной Кореи и вылета из турнира телеканал FOX Sports Brasil высмеял команду Германии и опубликовал твит, не требующий разъяснений.

При этом четыре года назад Бразилия уступила бундестим в полуфинальном матче домашнего мундиаля с унизительным счётом 1:7.