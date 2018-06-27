Британские СМИ включили Смольникова и Месси в сборную худших футболистов ЧМ-2018

Британское издание The Sun опубликовало символическую сборную худших футболистов чемпионата мира 2018 года в России.

В команду попал защитник сборной России Игорь Смольников. В своём единственном матче на турнире — с Уругваем — он был удалён с поля за вторую жёлтую карточку в первом тайме.

Также в сборную попали немцы Джером Боатенг, Томас Мюллер и Тимо Вернер, испанцы Давид Де Хеа и Серхио Рамос, бразилец Паулинью, француз Блез Матюиди, поляк Роберт Левандовски, панамец Фидель Эскобар и аргентинец Лионель Месси.

Ранее полузащитник сборной России Александр Самедов назвал причину поражения команды от Уругвая в матче ЧМ-2018.