Самедов назвал причину поражения сборной России от Уругвая в матче ЧМ-2018

Полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов назвал причину поражения команды в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира 2018 года с Уругваем.

«Они выиграли, заслужили эту победу. Уругвай заставил нас совершить эти ошибки. Честь и хвала им за это. Но этот матч показал, что нельзя так ошибаться в играх против команд такого уровня», — приводит слова Самедова газета «Известия».

Он отметил, что игроки сборной России не находятся в состоянии эйфории после выхода в плей-офф мундиаля.

«Уругвай нас немножко приземлил. Даже не то чтобы приземлил. Мы на самом деле изначально были достаточно приземлённые», — добавил Самедов.

Он подчеркнул, что команда физически хорошо выдержала матч с Уругваем, играя большую часть встречи вдесятером.

«Поэтому никакого спада не ощущаю, верю, что и дальше будем хорошо готовы», — подытожил Самедов.

Ранее полузащитник сборной России Далер Кузяев заявил, что команда опасается сборной Испании.