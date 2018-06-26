Кузяев: опасаемся сборной Испании, это топ-сборная

Полузащитник сборной России по футболу Далер Кузяев поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала чемпионата мира 2018 года с национальной командой Испании.

«Не вижу большой разницы в уровне между Испанией и Португалией. Одинаково сильные сборные. Конечно, мы опасаемся Испании, это топ-сборная», — приводит слова Кузяева «Чемпионат».

По мнению игрока, эта встреча не будет похожа на товарищескую игру, которая закончилась вничью со счётом 3:3.

«На чемпионате мира будут совсем другая тактика, сюжет игры. Смотрел матч Испании с Португалией. Очень была классная игра!» — добавил Кузяев.

Ранее сообщалось, что нападающий сборной Испании Марко Асенсио назвал сборную России опасной командой с талантливыми игроками.