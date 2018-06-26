Асенсио назвал сборную России опасной командой с талантливыми игроками

Нападающий сборной Испании Марко Асенсио поделился ожиданиями от матча с национальной командой России в 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Сборная России — хозяйка чемпионата, в её составе хорошие игроки, которые провели две очень хорошие игры, прекрасно атаковали. Мы должны быть готовы к этой игре, это опасная команда, талантливые, качественные игроки», — приводит слова Асенсио ТАСС.

Он отметил, что команда проанализирует ошибки, которые сборная России допускала в предыдущих матчах.

«Мы должны выйти с победным настроем и сохранить его до финала. Этот чемпионат особенный, это особые соревнования, все матчи требуют максимальной самоотдачи. Нужно следить за мельчайшими деталями», — добавил форвард.

Матч Россия — Испания состоится 1 июля в Москве на стадионе «Лужники».

Ранее сообщалось, что сборная Испании по футболу ни разу в истории не обыгрывала команду — хозяйку ЧМ или ЧЕ.