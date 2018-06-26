Сборная Испании по футболу ни разу в истории не обыгрывала команду — хозяйку ЧМ или ЧЕ

Сборная Испании по футболу ни разу в истории не обыгрывала команду — хозяйку чемпионата мира или чемпионата Европы.

Испания восемь раз встречалась со сборными стран — хозяек крупных международных турниров и ни разу не смогла одержать победу. Так было в матчах с национальными командами Италии (1934 и 1980 годы), Бразилии (1950), Франции (1984), Германии (1988), Англии (1996), Южной Кореи (2002) и Португалии (2004 год), сообщает «Чемпионат».

Следующий свой матч на ЧМ-2018 испанская команда проведёт со сборной России. Встреча пройдёт 1 июля в Москве на стадионе «Лужники».

Ранее защитник сборной Испании по футболу Серхио Рамос поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира с национальной командой России.