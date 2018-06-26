Футболист сборной Испании Рамос: Россия играет на высоком уровне

Защитник сборной Испании по футболу Серхио Рамос поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира с национальной командой России.

«Надеюсь, мы можем сыграть блестяще против России, которая действует на очень высоком уровне. Рассчитываю, что мы сможем навязать свою игру и продемонстрировать её как можно раньше», — цитирует Рамоса Marca.

Матч 1/8 финала Россия — Испания пройдёт 1 июля в Москве на стадионе «Лужники».

Ранее Рамос прокомментировал выход сборной Испании в плей-офф ЧМ-2018.