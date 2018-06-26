Рамос прокомментировал выход сборной Испании в плей-офф ЧМ-2018

Защитник и капитан сборной Испании Серхио Рамос прокомменторовал выход своей команды в плей-офф чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

«На чемпионате мира возможно всё. Всегда вместе, всегда Испания», — написал Рамос на своей странице в социальной сети Twitter.

Ранее сообщалось, что сборная Испании сыграла вничью с Марокко и вышла в 1/8 финала ЧМ-2018, где встретится с командой России.