Футболист сборной Англии Роуз передумал и готов привезти семью на ЧМ-2018 в России

Защитник сборной Англии по футболу Дэнни Роуз заявил, что изменил мнение о российских болельщиках и готов привезти семью на чемпионат мира 2018 года.

Перед стартом мундиаля Роуз говорил, что не позволит своей семье приехать в Россию, так как опасается, что она будет подвергнута расистским оскорблениям.

«Я хорошо отнесусь к приезду своей семьи. У нас есть дни, когда члены семей могут приехать в наш отель или мы можем отправиться к ним. Немногие из нас находятся здесь без семей, нам особо нечем занять себя», — приводит слова Роуза Guardian.

Футболист отметил, что тяжело находиться в другой стране без семьи, однако он не испытывает из-за этого особых проблем.

Ранее сообщалось, что прибывшие в Екатеринбург иностранные любители футбола отметили удобство российских поездов.