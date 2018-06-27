Прибывшие в Екатеринбург иностранные любители футбола отметили удобство российских поездов

Мексиканские и шведские футбольные болельщики, которые прибыли в Екатеринбург на матч группового этапа между сборными своих стран, отметили удобство российских поездов.

Об этом сообщает ТАСС.

«Мы решили поехать на матч поездом, потому что это довольно весело, интересный опыт. Я впечатлён путешествием на поезде, всё очень здорово. Кроме того, большим сюрпризом стало то, что поезд приходит на каждую из станций минута в минуту. Я не могу сказать того же о шведских поездах», — заявил болельщик из Швеции Джейкоб Нареди.

Мексиканский любитель футбола Аврора Парельс отметил, что для него поездка стала новым опытом. «Мы ехали на поезде около 26 часов, всё достаточно комфортно», — добавил Парельс.

Его соотечественник Улисес Эрнандо Родригес заявил, что ему понравилось ехать на поезде, так как он смог посмотреть Россию. «Что касается удобства, всё на высшем уровне, от спального места до туалета», — добавил Родригес.

Ранее сообщалось, что МИД Польши доволен уровнем проведения ЧМ-2018 по футболу в России.