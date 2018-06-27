Английский арбитр Аткинсон на велосипеде прибыл в Россию на ЧМ-2018

Английский арбитр Мартин Аткинсон прибыл в Россию на чемпионат мира 2018 года по футболу на велосипеде.

Аткинсон преодолел дистанцию в 2735 км, проследовав от Стаффордшира до Калининграда. Судья таким образом принял участие в благотворительной акции, сообщает организация Whistle Tour.

They’ve made it! 💥 🎉 🍻



England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ✅

France 🇫🇷 ✅

Belgium 🇧🇪 ✅

Holland 🇳🇱 ✅

Germany 🇩🇪 ✅

Poland 🇵🇱 ✅

Russia 🇷🇺 ✅



What an unbelievable achievement. #WhistleStopTour2018pic.twitter.com/FTidPGjXA4 — #WhistleStopTour2018 (@WhistleStopTour) 27 июня 2018 г.

Аткинсон намерен посмотреть заключительный матч сборной Англии на групповом этапе с Бельгией.

Ранее сообщалось, что египетский болельщик Мухаммед Нофаль отправился на велосипеде из Каира в Москву, чтобы посетить матчи чемпионата мира по футболу 2018 года в России.