Хромающий Неймар, визит японской принцессы и танцы Эвра: обзор околофутбольных событий шестого дня ЧМ-2018

В России завершился шестой день чемпионата мира по футболу. Страну впервые с 1916 года посетила член императорской семьи Японии. Француз Патрис Эвра станцевал на московской улице, а Неймар может пропустить следующую игру из-за травмы. Какими околофутбольными событиями запомнится вторник — в материале RT.

Первая красная карточка ЧМ

На мундиале в России состоялось первое удаление. Красную карточку на третьей минуте матча между сборными Японии и Колумбии получил полузащитник «кофейщиков» Карлос Санчес, сыгравший рукой в своей штрафной площади.

В результате южноамериканцы остались в меньшинстве и не сумели сломить сопротивление японцев, завершивших поединок в свою пользу со счётом 2:1. Санчес будет вынужден пропустить следующую игру своей национальной команды с Польшей.

Матч в Саранске запомнится любителям футбола и своеобразным рекордом. Победа «синих самураев» стала первой в истории чемпионатов мира, когда представители Азии одолели команду из Южной Америки. До этого момента суммарный счёт встреч всех сборных составлял 15:0 при трёх ничьих.

Принцесса в Саранске

За поединком на «Мордовия Арене» наблюдало большое количество представителей обеих стран. Однако самым почётным гостем стадиона стала принцесса Японии Хисако Такамадо, которая традиционно посещает все чемпионаты мира с 1998 года.

Сообщается, что королевская особа два дня пробудет в Саранске, где местными властями специально для неё была подготовлена экскурсионная программа. Хисако Такамадо стала первой с 1916 года представительницей японской императорской семьи, посетившей Россию.

Владимир из Колумбии

Традиционно волонтёрами на таких крупных турнирах, как мундиаль, становятся представители многих государств. Однако к молодому человеку по имени Владимир, работающему в микст-зоне «Волгоград Арены», будет приковано особое внимание.

Владимир Хуан Марко приехал из Колумбии специально для того, чтобы помогать в организации чемпионата мира. Посетить футбольный турнир в России — давняя мечта его отца, на протяжении всей жизни интересовавшегося культурой и историей нашей страны.

«Папа так сильно любил Россию, что назвал меня Владимиром, а моего брата — Андреем. Он хотел приехать сюда, и вот сейчас вместо него это сделал я. Мне здесь очень нравится», — рассказал колумбиец.

Танцы Эвра

Праздник можно назвать состоявшимся, если на нём присутствовал Патрис Эвра. Бывший защитник сборной Франции, славящийся своими забавными выходками, приехал в Москву и уже выложил в сеть видео, на котором он исполняет весёлый танец прямо на улице столицы.

Однако реакция прохожих, ставших свидетелями мини-шоу, несколько расстроила француза.

«Кажется, люди пока не готовы к моей радости и безумию, но они уже начинают улыбаться и танцевать», — подписал свой пост в Instagram Эвра.

Портреты из лоскутков

В Доме дружбы народов в Татарстане открылась выставка народного творчества. Помимо всего прочего, в экспозиции были представлены работы, выполненные местными пенсионерками в технике лоскутного шитья и изображающие звёзд мирового футбола Неймара и Роналду.

«У нас бабушки тоже интересуются футболом и отразили это в своём творчестве. Они члены клуба лоскутного шитья и очень живо откликаются на мировые события, в том числе и на спортивные», — рассказал директор Дома дружбы Ирек Шарипов.

Футбольный фристайл от полицейского

Свой необычный талант продемонстрировал и представитель правоохранительных органов из Ростова. В присутствии многочисленных зрителей, среди которых были и иностранцы, полицейский 40 раз отчеканил мяч, стоя на тротуаре набережной реки Дон, чем вызвал бурные овации и возгласы удивления.

Неймар захромал

Бразильская суперзвезда футбола Неймар получил травму. Форвард не смог из-за неё закончить очередную тренировку своей команды и преждевременно покинул занятие, хромая на праву ногу.

В матче первого тура со Швейцарией соперники нарушали правила против Неймара десять раз, так что неудивительно, что у бразильца начались проблемы со здоровьем. Остаётся надеяться, что к следующей игре с Коста-Рикой он всё-таки будет в порядке.

Бразилия в недоумении

А руководство бразильского футбола рассчитывает на то, что система видеопомощи арбитров станет более объективной. После ничьей со Швейцарией футбольная федерация южноамериканской страны обратилась в ФИФА с открытым письмом.

Бразильцы возмущены, что судьи не прибегли к системе VAR в двух эпизодах. На 50-й минуте швейцарец Стивен Цубер толкнул в спину Миранду в голевом моменте, а на 74-й минуте, по мнению бразильцев, мексиканский судья Сесар Рамос Папасуэлос должен был назначить пенальти за фол против бразильского нападающего Габриэля Жезуса.