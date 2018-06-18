Поцелуи, сомбреро и карнавал: как болельщики сборной Мексики покорили Москву и «Лужники»

На стадионе «Лужники» состоялся первый матч группы F, в котором Мексика с минимальным счётом обыграла Германию. Встреча на главном стадионе страны собрала аншлаг. На трибунах преобладали болельщики сборной Германии, однако поклонники мексиканской команды, равно как и их коллектив покорили столицу своей страстью и шумной поддержкой. Какая атмосфера царила в чаше БСА в воскресенье вечером — в репортаже RT.

«Карнавал в столице и подарок от властей Москвы»

В четвёртый день чемпионата мира в России в столице состоялся стартовый матч группы F, в котором действующие чемпионы мира — Германия — встретились с командой из Мексики. Болельщики команд-участниц начали готовится к матчу с самого утра.

Манежная площадь, уже привыкшая к бесконечному потоку иностранных фанатов, цветных флагов и барабанов окрасилась в зелёный цвет. Мексиканцы пели, угощали всех желающих текилой и любезно разрешали сделать с ними памятное фото в сомбреро. Довезти шляпу на другой континент в сохранности, по признанию гостей ЧМ, было самой главной проблемой на пути в Россию.

«Мы знали, чего ждать от России, ведь были здесь ровно год назад на Кубке Конфедераций. Москва влюбляет в себя, и кажется, большинство русских поддерживают нашу команду. В прошлом году мы познакомились с русскими фанатами и теперь имеем возможность вновь гулять и праздновать с нашими друзьями. Это потрясающий чемпионат мира, вы, русские, молодцы, смогли организовать такой праздник», — делится с национальными СМИ своими впечатлениями одна из мексиканских семей.

Болельщики собираются на стадионе «Лужники»

Шумная толпа, воспевающая величие Мексики, прямиком с Красной площади пешком единым маршем отправилась на станцию метро «Спортивная», попутно предлагая москвичам поддержать их команду. Почувствовать себя в Мехико можно было на площади возле стадиона, где толпы мексиканцев не оставили немецким болельщикам никаких шансов.

Однако преданные поклонники бундестим покоряли не количеством, а качеством. Настоящий ажиотаж на подступах к стадиону вызвало появление Хуберта Вирта. 70-летний любитель футбола уже успел стать одной из главных звёзд нынешнего ЧМ. Мужчина преодолел тысячу километров на тракторе, но так и не сумел приобрести билет на игру. Помощь пришла от властей столицы: билет из рук главы городского департамента по спорту и туризму Николая Гуляева немецкий фанат получил прямо у «Лужников», и, не сдерживая эмоций, заключил олимпийского чемпиона по конькобежному спорту в крепкие объятия.

Доброта дня: Немецкий тракторист получил заветный билет на ЧМ! pic.twitter.com/9NrSZCvR7k — Ksenia Rahnovskaya (@xx_Xenon_xx) June 17, 2018

«Когда я добрался до Москвы, попросил правительство города помочь мне, счастлив, что они откликнулись. Москва — чудесный город, что бы плохого о нём не пытались говорить в других странах. А девушки... Мне уже 70 лет, но даже я засматриваюсь на них. Отмечу, что в России хорошие дороги, точно не хуже, чем в Германии. По дороге у меня не возникло никаких проблем, полиция остановила пару раз и то только для того, чтобы сделать фото», — поделился впечатлениями Вирт.

«Численное превосходство немцев и пение мексиканцев»

А мексиканцы великолепно поддерживали свою команду и в чаше «Лужников». Громче всех фанаты самой титулованной команды КОНКАКАФ приветствовали вратаря Гильермо Очоа и главную звезду коллектива Хавьера Эрнандеса, более известного как Чичарито.

Вздрогнул 80-тысячный стадион и в тот момент, когда мексиканцы репетировали исполнение национального гимна своей страны. Кстати, к поддержке сборной Мексики присоединились и гостящие в Москве бразильцы. Те, кто не смог отправиться на первый матч Неймара и компании в Ростов-на-Дону, желали победы именно команде Осорио.

Болеть за мексиканский коллектив пришлось и десятку российских журналистов, которые были разукрашены в национальные цвета страны одним из болельщиков с сектора, прилегающего к зоне работы репортёров на стадионе.

Однако немцев на трибунах оказалось даже больше. С верхнего яруса стадиона отчётливо просматривались бесконечное море зрителей с флагами Германии. Немецких поклонников футбола в этот вечер в Москве оказалось больше, белый цвет их домашней формы преобладал на трибунах «Лужников».

Но всё же фанатское противостояние, несмотря на численное превосходство немцев, на стадионе выиграли мексиканцы. Непрекращающееся скандирование «Мехико, Мехико», разлетающееся по Москве из чаши «Лужников», давило на опытный немецкий коллектив, любое действие своей команды болельщики в сомбреро встречали овациями, при касаниях мяча подопечными Йоахима Лёва на стадионе, напротив, начинался неодобрительный гул. Так шумно на главном стадионе турнира не было даже во время стартового матча ЧМ с участием сборной России.

Однако страсть мексиканцев поначалу пришлась по душе далеко не всем. В одном из секторов компания пожилых китайских болельщиков на протяжении целого тайма уговаривала соседей из Мексики смотреть футбол тише и сидя, но позже оставила свои попытки.

Мяч, забитый Ирвингом Лосано на 35-минуте встречи, интернациональный сектор встретил вместе. Мексиканцы взорвались эмоциями, многие плакали, благодарили небеса и целовали волонтёров и журналистов, работающих рядом с их сектором.

Финальный свисток, сделавший Мексику лидером группы F, сектора мексиканских болельщиков, примкнувшие к ним русские, бразильцы и представители Китая встретили овациями, слезами, оглушительным рёвом и душем из напитков разной крепости.

Важнейшую победу над действующими чемпионами мира фанаты намереваются праздновать несколько дней.

«Сейчас мы вернёмся в центр Москвы, пусть все болельщики футбола знают, какая команда — лучшая в мире. Впереди нас ждёт путешествие в Ростов-на-Дону, но это только через несколько дней, пока мы собираемся праздновать победу в самом сердце России», — делились планами мексиканцы, отправляющиеся на Никольскую улицу, которая стала главным центром всех фанатских гуляний.

Историческую победу над одной из самых грозных команд нынешнего ЧМ своим болельщикам посвятил наставник сборной Мексики Хуан Карлос Осорио. На послематчевой пресс-конференции специалист обратился к нации и поблагодарил людей за поддержку.

«Посвящаю эту победу нашим болельщикам, они заслужили этот результат. Мы чувствовали их поддержку. И тех, кто добрался до Москвы, и тех, кто остался дома. Надеюсь, от матча к матчу их ряды будут пополняться», — отметил тренер.