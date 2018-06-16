Погоня Месси за Роналду, 100-й матч Чорлуки и старт Франции на турнире: анонс третьего игрового дня ЧМ-2018

Действующий вице-чемпион планеты — сборная Аргентины — начинает выступление на мундиале матчем с дебютантом турнира, Исландией. Лидер команды Лионель Месси постарается догнать Криштиану Роналду, который накануне забил три мяча в ворота Испании. Для защитника «Локомотива» и сборной Хорватии Ведрана Чорлуки встреча с Нигерией может стать 100-й игрой в составе национальной команды. Кроме того, Франция встретится с Австралией, а Перу сыграет с Данией в своём первом за 36 лет поединке на первенстве планеты. RT представляет анонс матчей третьего игрового дня ЧМ-2018.

Франция — Австралия (13:00, Казань)

Сборная Франции по праву является одним из главных фаворитов чемпионата мира, и в субботу команда начнёт свой путь на турнире матчем со скромной Австралией. Трёхцветные подходят к дебютной игре без потерь, хотя на одной из тренировок команды в Истре повреждение получил вундеркинд Килиан Мбаппе. Форвард ПСЖ пострадал в столкновении с защитником Адилем Рами. К счастью, травма оказалась несерьёзной, и уроженец Бонди должен быть готов к встрече.

Не совсем здоровым подходит к игре и другой нападающий французов Оливье Жиру. В товарищеском матче с США опытный форвард получил серьёзное рассечение головы. Футболисту даже пришлось наложить несколько швов. Но судя по всему, это не помешает ему сыграть с Австралией. К слову, в конце мая в контрольной встрече с Ирландией он забил свой 31-й мяч за сборную и обошёл по этому показателю самого Зинедина Зидана. Следующим ориентиром для Жиру является Давид Трезеге (34). Лучшим же бомбардиром в истории синих является Тьерри Анри, на счету которого 51 мяч в составе национальной команды.

Пусть в составе сборной Австралии нет футболистов уровня Мбаппе и Жиру, соккеруз в Казани активно будут поддерживать тысячи родных болельщиков, посетивших чемпионат мира. Австралийскую команду в Казани приняли очень тепло, и даже их открытая тренировка собрала порядка четырёх тысяч человек — больше, чем некоторые матчи местного «Рубина».

Остались довольны приёмом в Истре и французы. Персонал местной базы украсил двери в номера футболистов их детскими фотографиями. Мбаппе, как рассказывают, был в восторге от этой идеи.

Что касается очных противостояний коллективов, то для них этот поединок станет лишь пятым в истории. В предыдущих четырёх матчах европейская команда одержала две победы и один раз разошёлся с соперником миром. В последний раз сборные пересеклись пять лет назад в Париже в рамках товарищеской встречи, и тогда трёхцветные не оставили скромному оппоненту ни единого шанса — 6:0.

On y est enfin ! Tout un pays débutera la Coupe du Monde le 16 juin à 12h00 face à l'Australie 👊 #FiersdetreBleus#FRAAUSpic.twitter.com/ijRj5wjllL — Equipe de France (@equipedefrance) 15 июня 2018 г.

Перу — Дания (19:00, Саранск)

Во втором матче в рамках группы С силами померятся Перу и Дания. Трудно сказать, кто одержит победу на поле, но на трибунах южноамериканцы явно возьмут верх.

Ожидается, что игру посетит около 10 тыс. перуанцев, тогда как датчан — всего 700 человек.

При этом, несмотря на то, что матч состоится в Саранске, большое количество поклонников «инков» можно наблюдать и в Москве, и в других городах России, принимающих мундиаль.

Их можно понять, ведь национальная команда сыграет на первенстве планеты впервые за 36 лет, и пропустить такой праздник перуанцы не хотят. А российские болельщики в составе южноамериканского коллектива наверняка поддержат нападающего «Локомотива» Джефферсона Фарфана, который в прошедшем сезоне помог железнодорожникам завоевать золото РФПЛ.

Но главная звезда перуанцев — это Хосе Паоло Герреро. Футболист чуть было не остался без чемпионата мира из-за годичной дисквалификации за употребление кокаина. Первоначально ему удалось добиться сокращения её срока до шести месяцев, но Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало встречный иск, и спортсмена отстранили от футбола уже на 14 месяцев. За игрока вступились даже капитаны целого ряда сборных-участниц турнира. В итоге Федеральный суд Швейцарии вынес решение приостановить дисквалификацию форварда до момента рассмотрения его жалобы.

А в составе датской сборной нейтральные болельщики могут поддержать полузащитника Кристиана Эриксена, забившего 11 мячей в отборе на ЧМ, и вратаря «Лестера» Каспера Шмейхеля. Наверняка, поддержит своего сына и легендарный Петер Шмейхель, во время мундиаля работающий экспертом на RT.

Аргентина — Исландия (16:00, Москва)

Вступит в бой и главный фаворит группы D сборная Аргентины. Южноамериканская команда в первом матче встретится с Исландией. После хет-трика Криштиану Роналду, Лионель Месси, наверняка, попытается повторить успех португальца при том, что соперник у его команды явно не уровня «красной фурии».

Кроме того, для Месси нынешний чемпионат — четвёртый в карьере. Ровно столько же и у Роналду, но по голам португалец впереди — у него их шесть против пяти у своего извечного соперника.

В преддверии поединка с исландцами, наставник альбиселесте Хорхе Сампаоли немало удивил болельщиков. На предматчевой пресс-конференции специалист раскрыл все карты — назвал стартовый состав команды на первую встречу турнира. Если верить тренеру, в составе действующих вице-чемпионов мира на поле «Лужников» появятся следующие футболисты:

Вилли Кабальеро, Николас Отаменди, Маркос Рохо, Николас Тальяфико, Хавьер Маскерано, Эдуардо Сальвио, Лукас Билья, Максимильяно Меса, Анхель Ди Мария, Лионель Месси, Серхио Агуэро.

Аргентина, безусловно, является фаворитом московского матча, но расслабляться команде нельзя, так как исландцы давно доказали, что способны преподнести сюрприз любому оппоненту. На Евро-2016 от них тоже не ждали особенных успехов, а островитяне пробились в четвертьфинал турнира, попутно выбив из борьбы Англию. А в стартовом матче команда тогда сенсационно отобрала очки у будущих чемпионов португальцев.

На первый для себя чемпионат мира исландцы тоже прилетели с высоко поднятыми головами. При этом Исландия вошла в историю, став страной с самым маленьким количеством населения, когда-либо принимавшей участие в финальном этапе мундиаля. В небольшом островном государстве проживает всего 321 тыс. человек. А профессиональных футболистов в Исландии насчитывается всего сотня.

Любопытно также, что в состав островитян входят сразу три футболиста «Ростова»: Сверрир Ингасон, Рагнар Сигурдссон и Бьорн Сигурдарсон.

Наконец, встреча Аргентины и Исландии станет первой для команд в истории.

Хорватия — Нигерия (22:00, Калининград)

В другом матче квартета D силами померятся Хорватия и Нигерия. Команды, как и аргентинцы с исландцами, тоже пересекутся впервые.

При этом в составе обеих сборных присутствуют игроки, имеющие к России самое прямое отношение. В первую очередь, это касается защитника африканского коллектива Брайана Идову. Футболист родился в Санкт-Петербурге и всю карьеру провёл в России. Пару лет назад даже ходили слухи о вызове темнокожего спортсмена в национальную команду, но этого так и не произошло.

В результате Идову принял предложение своей исторической родины и сыграет за неё на чемпионате мира в России.

Также не понаслышке знаком с Россией Ахмед Муса, который не один год отыграл в составе ЦСКА. А у хорватов, наверняка, получит место на поле опытнейший защитник «Локомотива» Ведран Чорлука. В таком случае игра с нигерийцами станет для него сотой в карьере за сборную.

Больше за «шашечных» в нынешнем созыве команды отыграл только Лука Модрич. Он же является капитаном хорватов. При этом полузащитник «Реала» играл за сборную ещё на чемпионате мира в Германии.

Наконец, матч в Калининграде стоит посмотреть хотя бы для того, чтобы увидеть, сумели ли нигерийские болельщики пронести на стадион живых кур. В этой африканской стране брать с собой эту птицу на арену является традицией.