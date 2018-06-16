Погоня Месси за Роналду, 100-й матч Чорлуки и старт Франции на турнире: анонс третьего игрового дня ЧМ-2018

Действующий вице-чемпион планеты — сборная Аргентины — начинает выступление на мундиале матчем с дебютантом турнира, Исландией. Лидер команды Лионель Месси постарается догнать Криштиану Роналду, который накануне забил три мяча в ворота Испании. Для защитника «Локомотива» и сборной Хорватии Ведрана Чорлуки встреча с Нигерией может стать 100-й игрой в составе национальной команды. Кроме того, Франция встретится с Австралией, а Перу сыграет с Данией в своём первом за 36 лет поединке на первенстве планеты. RT представляет анонс матчей третьего игрового дня ЧМ-2018.
Сборная Франции по праву является одним из главных фаворитов чемпионата мира, и в субботу команда начнёт свой путь на турнире матчем со скромной Австралией. Трёхцветные подходят к дебютной игре без потерь, хотя на одной из тренировок команды в Истре повреждение получил вундеркинд Килиан Мбаппе. Форвард ПСЖ пострадал в столкновении с защитником Адилем Рами. К счастью, травма оказалась несерьёзной, и уроженец Бонди должен быть готов к встрече.
Не совсем здоровым подходит к игре и другой нападающий французов Оливье Жиру. В товарищеском матче с США опытный форвард получил серьёзное рассечение головы. Футболисту даже пришлось наложить несколько швов. Но судя по всему, это не помешает ему сыграть с Австралией. К слову, в конце мая в контрольной встрече с Ирландией он забил свой 31-й мяч за сборную и обошёл по этому показателю самого Зинедина Зидана. Следующим ориентиром для Жиру является Давид Трезеге (34). Лучшим же бомбардиром в истории синих является Тьерри Анри, на счету которого 51 мяч в составе национальной команды.
Пусть в составе сборной Австралии нет футболистов уровня Мбаппе и Жиру, соккеруз в Казани активно будут поддерживать тысячи родных болельщиков, посетивших чемпионат мира. Австралийскую команду в Казани приняли очень тепло, и даже их открытая тренировка собрала порядка четырёх тысяч человек — больше, чем некоторые матчи местного «Рубина».
Остались довольны приёмом в Истре и французы. Персонал местной базы украсил двери в номера футболистов их детскими фотографиями. Мбаппе, как рассказывают, был в восторге от этой идеи.
Что касается очных противостояний коллективов, то для них этот поединок станет лишь пятым в истории. В предыдущих четырёх матчах европейская команда одержала две победы и один раз разошёлся с соперником миром. В последний раз сборные пересеклись пять лет назад в Париже в рамках товарищеской встречи, и тогда трёхцветные не оставили скромному оппоненту ни единого шанса — 6:0.
On y est enfin ! Tout un pays débutera la Coupe du Monde le 16 juin à 12h00 face à l'Australie 👊 #FiersdetreBleus#FRAAUSpic.twitter.com/ijRj5wjllL— Equipe de France (@equipedefrance) 15 июня 2018 г.
Во втором матче в рамках группы С силами померятся Перу и Дания. Трудно сказать, кто одержит победу на поле, но на трибунах южноамериканцы явно возьмут верх.
Ожидается, что игру посетит около 10 тыс. перуанцев, тогда как датчан — всего 700 человек.
При этом, несмотря на то, что матч состоится в Саранске, большое количество поклонников «инков» можно наблюдать и в Москве, и в других городах России, принимающих мундиаль.
Их можно понять, ведь национальная команда сыграет на первенстве планеты впервые за 36 лет, и пропустить такой праздник перуанцы не хотят. А российские болельщики в составе южноамериканского коллектива наверняка поддержат нападающего «Локомотива» Джефферсона Фарфана, который в прошедшем сезоне помог железнодорожникам завоевать золото РФПЛ.
Но главная звезда перуанцев — это Хосе Паоло Герреро. Футболист чуть было не остался без чемпионата мира из-за годичной дисквалификации за употребление кокаина. Первоначально ему удалось добиться сокращения её срока до шести месяцев, но Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало встречный иск, и спортсмена отстранили от футбола уже на 14 месяцев. За игрока вступились даже капитаны целого ряда сборных-участниц турнира. В итоге Федеральный суд Швейцарии вынес решение приостановить дисквалификацию форварда до момента рассмотрения его жалобы.
А в составе датской сборной нейтральные болельщики могут поддержать полузащитника Кристиана Эриксена, забившего 11 мячей в отборе на ЧМ, и вратаря «Лестера» Каспера Шмейхеля. Наверняка, поддержит своего сына и легендарный Петер Шмейхель, во время мундиаля работающий экспертом на RT.
Comunicamos la lista oficial de 23 jugadores que disputarán la @fifaworldcup_es: https://t.co/w353rsUWMNpic.twitter.com/2IGx8Nz956— Selección Peruana (@SeleccionPeru) 4 июня 2018 г.
Вступит в бой и главный фаворит группы D сборная Аргентины. Южноамериканская команда в первом матче встретится с Исландией. После хет-трика Криштиану Роналду, Лионель Месси, наверняка, попытается повторить успех португальца при том, что соперник у его команды явно не уровня «красной фурии».
Кроме того, для Месси нынешний чемпионат — четвёртый в карьере. Ровно столько же и у Роналду, но по голам португалец впереди — у него их шесть против пяти у своего извечного соперника.
В преддверии поединка с исландцами, наставник альбиселесте Хорхе Сампаоли немало удивил болельщиков. На предматчевой пресс-конференции специалист раскрыл все карты — назвал стартовый состав команды на первую встречу турнира. Если верить тренеру, в составе действующих вице-чемпионов мира на поле «Лужников» появятся следующие футболисты:
Вилли Кабальеро, Николас Отаменди, Маркос Рохо, Николас Тальяфико, Хавьер Маскерано, Эдуардо Сальвио, Лукас Билья, Максимильяно Меса, Анхель Ди Мария, Лионель Месси, Серхио Агуэро.
Para apoyar mañana a la Selección @Argentina usá el hashtag #SomosArgentina. ¡Vamos todos detrás del mismo sueño! #Rusia2018pic.twitter.com/xATOu26Ov3— Selección Argentina (@Argentina) 15 июня 2018 г.
Аргентина, безусловно, является фаворитом московского матча, но расслабляться команде нельзя, так как исландцы давно доказали, что способны преподнести сюрприз любому оппоненту. На Евро-2016 от них тоже не ждали особенных успехов, а островитяне пробились в четвертьфинал турнира, попутно выбив из борьбы Англию. А в стартовом матче команда тогда сенсационно отобрала очки у будущих чемпионов португальцев.
На первый для себя чемпионат мира исландцы тоже прилетели с высоко поднятыми головами. При этом Исландия вошла в историю, став страной с самым маленьким количеством населения, когда-либо принимавшей участие в финальном этапе мундиаля. В небольшом островном государстве проживает всего 321 тыс. человек. А профессиональных футболистов в Исландии насчитывается всего сотня.
Любопытно также, что в состав островитян входят сразу три футболиста «Ростова»: Сверрир Ингасон, Рагнар Сигурдссон и Бьорн Сигурдарсон.
Наконец, встреча Аргентины и Исландии станет первой для команд в истории.
В другом матче квартета D силами померятся Хорватия и Нигерия. Команды, как и аргентинцы с исландцами, тоже пересекутся впервые.
При этом в составе обеих сборных присутствуют игроки, имеющие к России самое прямое отношение. В первую очередь, это касается защитника африканского коллектива Брайана Идову. Футболист родился в Санкт-Петербурге и всю карьеру провёл в России. Пару лет назад даже ходили слухи о вызове темнокожего спортсмена в национальную команду, но этого так и не произошло.
В результате Идову принял предложение своей исторической родины и сыграет за неё на чемпионате мира в России.
Также не понаслышке знаком с Россией Ахмед Муса, который не один год отыграл в составе ЦСКА. А у хорватов, наверняка, получит место на поле опытнейший защитник «Локомотива» Ведран Чорлука. В таком случае игра с нигерийцами станет для него сотой в карьере за сборную.
Больше за «шашечных» в нынешнем созыве команды отыграл только Лука Модрич. Он же является капитаном хорватов. При этом полузащитник «Реала» играл за сборную ещё на чемпионате мира в Германии.
Наконец, матч в Калининграде стоит посмотреть хотя бы для того, чтобы увидеть, сумели ли нигерийские болельщики пронести на стадион живых кур. В этой африканской стране брать с собой эту птицу на арену является традицией.