Футболист сборной Франции Мбаппе рассказал о своём повреждении, полученном на тренировке

Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе прокомментировал повреждение, полученное им во время открытой тренировки национальной команды, которая состоялась в подмосковной Истре.

«Я в порядке. Это просто ушиб, так что ничего страшного. Тем не менее спасибо за ваши сообщения со словами поддержки. И оставьте в покое моего друга Адиля Рами, он сделал это не специально», — написал Мбаппе в своём Twitter.

Je vais bien, c’est juste un coup donc ce n’est pas grave mais merci pour vos messages 😜



PS: Et laissez mon ami @Rami13officiel c’était pas méchant 😘 pic.twitter.com/sygabBFXSd — Kylian Mbappé (@KMbappe) 12 июня 2018 г.

Ранее сообщалось, что Мбаппе досрочно покинул тренировку национальной команды.