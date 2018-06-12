Футболист сборной Франции Мбаппе досрочно покинул тренировку национальной команды

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе досрочно покинул тренировку национальной команды после столкновения с одним из партнёров.

Об этом сообщает корреспондент RT с места событий.

Открытая тренировка команды проходит на стадионе «Глебовец» в Истре.

Первый матч на чемпионате мира французы проведут 16 июня в Казани против сборной Австралии.

RT ведёт прямую видеотрансляцию тренировки.