«Меня эвакуировали с пляжа, Зидану приходилось прятаться»: Лебёф о триумфе сборной Франции на ЧМ-1998

После победы сборной Франции на домашнем чемпионате мира по футболу в 1998 году празднования в стране продолжались не одну неделю, а лидеру команды Зинедину Зидану приходилось прятаться от болельщиков. Об этом в эксклюзивном интервью RT рассказал экс-защитник трёхцветных Франк Лебёф, который в финальном матче турнира с Бразилией фактически вывел из игры Роналдо. Он признался, что в случае поражения хотел навсегда остаться в Англии. По его словам, перед началом первенства планеты никто и подумать не мог, что Франция одержит победу на мундиале. Кроме того, футболист объяснил, почему после окончания спортивной карьеры решил стать актёром.

«Перед победным чемпионатом мира мы выглядели неважно, Зидан был средненьким игроком»

— Путь сборной Франции к победе на домашнем чемпионате мира был тернист. Так, в 1993 году команда (тогда ещё без вас в составе) не сумела квалифицироваться на мундиаль в США. Что чувствовали тогда?

— Это была катастрофа. У нас в запасе оставалось две игры, и, чтобы поехать в США, нужно было набрать всего одно очко. Но мы проиграли оба матча, причём дома. Это был настоящий кошмар. Наша мечта разбилась в одночасье, когда на последней минуте матча с Болгарией Эмил Костадинов забил решающий мяч. Франция проиграла и осталась на третьем месте в группе, Болгария же получила путёвку на мундиаль.

Вообще, в те годы любить футбол у нас в стране было стыдно, ведь сборная не сумела квалифицироваться и на Евро-1992. В национальной команде ощущалась острая необходимость в кадровых переменах. И когда спустя пару лет главным тренером был назначен Эме Жаке, мы ему доверились. У него была идея создать в сборной свежий костяк. Обновлённая команда начала приобретать очертания где-то в 1995—1996 годах, как раз перед чемпионатом Европы в Англии. Оттуда мы вернулись с бронзой. Это была попытка придумать что-то новое в преддверии домашнего первенства планеты.

— В те годы сразу несколько игроков сборной Франции выступали на чемпионате Англии, в том числе вы и Тьерри Анри. Насколько полезным оказался этот опыт?

— На Туманном Альбионе поначалу было непросто. Я чувствовал себя несколько скованно. Предстал перед болельщиками эдаким скромнягой, которому надо было играть против настоящих здоровяков, опасаясь, что меня просто отшвырнут в сторону. Но на самом деле опыт выступления за английские клубы привил мне, Эммануэлю Пети и Патрику Виейра дух борьбы. Мы научились никогда не сдаваться, не терять надежды, даже если проигрываешь 0:2.

— Перед началом домашнего мундиаля в 1998 году вы понимали, что можете выиграть Кубок мира?

— На самом деле перед самим турниром мы выглядели неважно, ни у кого не было предчувствия, что сборная Франции может зайти так далеко.

— Но ведь цвета той команды защищал сам Зинедин Зидан...

— Тогда он ещё не был тем Зиданом, которого мы знаем. На Евро-1996 он показал себя средненьким футболистом. А помните, как для него начался чемпионат мира?

По ходу второго матча группового этапа с Саудовской Аравией Зинедин получил красную карточку и был дисквалифицирован на две игры. Он вернулся только к четвертьфиналу, а настоящим Зиданом предстал уже во время решающей встречи с Бразилией.

— Что чувствовали, когда получили вызов на турнир?

— В такие моменты любой футболист счастлив. Для меня это было очень важно. На тот момент я провёл за сборную всего около десятка матчей, попал в заявку национальной команды на Евро-1996, но весь турнир просидел в запасе. Но домашний чемпионат мира — особая история. И, разумеется, родные начали звонить мне и поздравлять.

«Сказал бывшей жене: «Если проиграем в финале, на родину не вернусь»

— Вас выпустили в стартовом составе на финальный матч с Бразилией из-за дисквалификации основного защитника сборной Лорана Блана.

— Да, он получил красную карточку в полуфинале с Хорватией за 15 минут до финального свистка. Мне даже стало стыдно, когда я увидел, что произошло. Мгновенно понял: если обыграем хорватов, попаду в основу на финал и займу, по сути, чужое место. За три дня до решающего матча не мог ни смотреть телевизор, ни слушать радио, ни читать газеты. Всюду звучал вопрос: «Как же Франция будет играть без Блана?» Чувствовал себя паршиво и даже сказал бывшей жене: «Если уступим Бразилии в финале, останусь в Англии, а на родину больше не вернусь». Но в итоге всё вышло идеально. Я действовал достойно, и сборная Франции одержала самую значимую победу в своей истории. Но эта сказка вполне могла обернуться кошмаром…

— Когда Жаке сообщил вам, что в финале место Блана займёте именно вы?

— Он мне ничего не говорил, я и так сразу всё понял. Дело в том, что перед чемпионатом у нас с тренером состоялся разговор, он объяснил, что в старте будут играть Блан и Марсель Десайи, а я появлюсь на поле в случае травмы или удаления одного из них.

— О чём думали перед решающим матчем?

— Испытывал смешанные чувства. Время перед игрой идёт очень медленно. Хочется уже поскорее выйти на поле, но минуты тянутся, как желе. Помню, приехали на стадион, вышли из автобуса, я решил проверить свой пульс — 180 ударов! Мысленно я был уже на поле. Когда зашли в раздевалку, волнение схлынуло.

— А тот факт, что играли дома, не помогал?

— Скорее наоборот. Мы чувствовали колоссальное давление, понимали, что на нас смотрит вся страна. Не хотелось испортить людям настроение, ведь они заранее готовились праздновать. Нужно было абстрагироваться от этих мыслей, выйти на поле и спокойно сыграть. В этом и разница между чемпионами и обычными футболистами.

— При этом в финале вам пришлось противостоять одному из лучших нападающих планеты — Роналдо.

— После первого удачного касания мяча я полностью успокоился, появилась уверенность в собственных силах. После того как остановил проход Ривалдо, подумал: «Всё, я освоился, теперь буду спокойно играть до финального свистка». Хороший дебют — залог итогового успеха. Это казалось невероятным, но в тот день я выглядел лучше тех футболистов, на которых равнялся.

При этом не было такого, что закончилась игра, и я почувствовал себя чемпионом мира. В те минуты наступило облегчение, гора упала с плеч. А на осознание самого факта победы ушло несколько лет, и, может быть, лишь к концу карьеры я действительно почувствовал себя победителем того турнира. Сейчас же, когда нахожусь во Франции, не проходит и дня, чтобы кто-нибудь не поблагодарил меня за ту игру.

Франк Лебёф

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© Oliver Berg / dpa

«На Елисейских Полях поняли, что сделали нечто серьёзное»

— Помните, что творилось после финала?

— Мы после полуфинала смотрели телевизор и удивлялись, сколько людей вышли на улицы. Однако при этом мы не совсем осознавали, что происходит. На время участия в турнире мы отгородились от всего постороннего и жили на базе в Клерфонтене. Туда и возвращались сразу после матчей, не особо пересекаясь с болельщиками. Когда на следующий день после триумфа отправились на Елисейские Поля в район площади Согласия и увидели там людское море, просто не поверили своим глазам. «Вот это да! Похоже, мы действительно добились чего-то очень значимого», — говорили ребята. Там царило нечто невообразимое. Мне полагался отпуск, и я отправился на Корсику. Когда же вернулся спустя 15 дней, празднования в стране продложались.

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— Как вас встретили там?

— О, с пляжа меня буквально эвакуировали. Выходил погреться на песок, а люди буквально теряли головы. Представьте, как реагировали на Зидана. Ему реально пришлось прятаться.

— После окончания карьеры вы решили стать актёром. Почему?



— Играть на сцене мне хотелось ещё до того, как я решил профессионально заниматься футболом. Когда мне было четыре или пять лет, смотрел с мамой театральные постановки по телевизору. А потом она напомнила мне об этом.

— Насколько тяжело вам далась смена профессии?

— Конечно, поначалу было непросто, ведь ты должен найти в себе искренние эмоции, если хочешь передать их зрителю. В этом плане мне больше нравится театр. В кино у тебя есть несколько дублей, чтобы довести эпизод до совершенства, а на сцене права на ошибку нет, ты должен полтора часа играть, не выходя из роли ни на секунду.