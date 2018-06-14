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«В 1982-м году команда была богата на таланты»: Зико о сборной Бразилии, ярких голах и привычках

14 июня 2018, 00:42
«В 1982-м году команда была богата на таланты»: Зико о сборной Бразилии, ярких голах и привычках
/ globallookpress.com

Несмотря на поражение во втором групповом раунде, чемпионат мира по футболу 1982 года стал одним из лучших для сборной Бразилии, которая подошла к началу турнира в своей самой оптимальной форме. Таким мнением поделился бывший футболист Зико в интервью RT. Бразильский тренер рассказал в программе Stan Collymore Show об источниках вдохновения в начале карьеры, о своём дебюте в составе жёлто-зелёных и о самых запоминающихся голах в своей карьере.

— Насколько хороша была сборная Бразилии в 1982-м году?

— Мне кажется, наш успех можно объяснить тем, что у нас были прекрасные футболисты, каждый из которых являлся настоящим мастером своего дела. А собравшись вместе, они отлично действовали как коллектив. Когда вы три года играете вместе за свою родную страну, это очень укрепляет командный дух и даёт положительный результат.

— Для нынешнего поколения футболистов бразильской сборной — Неймара, например, кумирами были такие игроки как Роналдо, вы и Пеле. А кто был героем для вас?

— Моим любимым игроком был Зильда, который выступал за «Фламенго». В 1958 году он очень напоминал Пеле. В то время в Сан-Паоло матчи не часто показывали по телевизору, поэтому у меня не было возможности наблюдать за игрой «Короля футбола» на постоянной основе. Кроме того, два моих брата также были футболистами, что и способствовало моему увлечению этим видом спорта.

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— Мне известно, что вы вели статистику каждой своей игры. Это очень необычная привычка для футболиста с мировым именем. Зачем вы делали эти записи?

— Так бывает, когда вы учитесь футболу на улицах. После каждого дворового матча мой брат оставлял заметки, чтобы поведать о нём и о талантливых спортсменах всему миру. Когда я начал играть, то перенял у него эту привычку, с той лишь разницей, что мне не надо было никому рассказывать о себе. Поэтому я просто записывал свои голы сразу после встреч, чтобы ничего не забыть. Кроме того, это позволяло мне сохранить в памяти все важные моменты.

— Вы дебютировали на чемпионате мира 1978 года, который проходил в Аргентине. Что вы тогда чувствовали?

— На момент окончания предыдущего чемпионата мира я уже долгое время не выступал за сборную, и это была большая проблема. В те времена матчей проводилось не так много, как сейчас. Так что за Бразилию я сыграл только через полтора года. Ранее мне не доводилось принимать участие в таком крупном турнире, что очень меня расстраивало и мешало сосредоточиться. Однако я не терял надежду, верил, что способен на большее.

— Чемпионат мира 1982-го в Испании вдохновил многих ребят на то, чтобы заняться футболом. Какие воспоминания о том турнире храните вы?

— В то время сборная Бразилии была богата на таланты. Три года в составе команды были такие игроки, как Леандро и Жуниор, выступавшие на одном фланге, а также Пауло Изидоро, Сержиньо и Эдер. Серезо, я и Сократес занимали центральную часть поля.

— При этом Серезо не принимал участия в стартовом матче турнира.

— Это произошло из-за дисквалификации. Поэтому мне, Фалькао и Сократесу пришлось выбирать другую тактику, из-за чего у нас оказался неприкрытым правый фланг. Из-за этого не мог в полной мере раскрыться Леандро. После Бразилия была уже не в лучшем состоянии, что сказалось в худшую сторону на нашем выступлении. Если анализировать наши действия по прошествии многих лет, то можно сделать такое предположение: было бы лучше, если бы тогда кто-то из нас четверых — я, Сократес, Фалькао или Серезо — остался на скамье запасных. Дело в том, что мы все, по сути, играли на одной позиции. По этой схеме сборная выступала три года: на каждом фланге трое и один. Но несмотря на нашу технику, нам не удалось добиться результата, на который все рассчитывали.

— Насколько горько было осознавать, что вашей выдающейся, прославленной команде не достался Кубок мира в 1982 году?

— Досаднее всего для нас была ошибка, которую мы допустили в самый неподходящий момент. Италию представляла сильная команда с замечательными игроками: Бруно Конти, Антонио Кабрини, Паоло Росси, Марко Тарделли. Это был по-настоящему фантастический состав. И во время игры они воспользовались всеми нашими просчётами. А на турнирах столь высокого уровня так ошибаться нельзя, иначе сразу отправишься домой.

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— Вы участвовали в трёх чемпионатах мира, чем могут похвастаться немногие футболисты. Какой вам запомнился больше всего и почему?

— Разумеется, больше всего мне понравился чемпионат мира 1982 года. Все футболисты национальной команды знали, на что способны, так как планомерно готовились к турниру на протяжении трёх лет. Однако нас ждало разочарование, так как до главного матча мы не дошли, хотя при том раскладе должны были выйти как минимум в полуфинал. Очень горько терпеть поражение, особенно когда подошёл к победе так близко, выложился ради неё на все 100%.

— Ваш любимый гол за сборную Бразилии?

— Мой последний мяч в отборочном турнире перед чемпионатом мира 1986-го в ворота Югославии. Против меня были тогда брошены все силы обороны соперника, но мне удалось всех обойти и забить.

— Расскажите о голе в ворота сборной Англии на её домашнем стадионе «Уэмбли».

— Матч на «Уэмбли» по праву вошёл в историю футбола, ведь тогда южноамериканская команда впервые обыграла сборную Англии. Этот гол был не только зрелищный, но и очень необычный со всех точек зрения. У вратаря хозяев Рэя Клеменса в углу ворот лежало полотенце, и когда я атаковал, то целился в него, не обращая внимания на вратаря. Техничные игроки никогда не смотрят в створ ворот, нанося удар. Их взгляд всегда устремлён в сторону.


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